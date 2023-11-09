https://ria.ru/20231109/putin-1908364796.html

Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ

Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023

Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:20

2023-11-09T12:20

2023-11-09T12:20

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до конца года у них также будет возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕАЭС и неформальной встречи лидеров СНГ. Президент РФ по приглашению Токаева прибыл с визитом в Казахстан. "Недавно вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке. Вскоре встретимся в Минске на заседании совета коллективной безопасности. А до конца года будет дополнительная возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", - сообщил Путин на переговорах с Токаевым в Астане.

https://ria.ru/20231109/putin-1908354937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, россия, санкт-петербург, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, снг