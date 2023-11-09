https://ria.ru/20231109/putin-1908364796.html
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:20
2023-11-09T12:20
2023-11-09T12:20
в мире
минск
россия
санкт-петербург
владимир путин
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до конца года у них также будет возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕАЭС и неформальной встречи лидеров СНГ. Президент РФ по приглашению Токаева прибыл с визитом в Казахстан. "Недавно вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке. Вскоре встретимся в Минске на заседании совета коллективной безопасности. А до конца года будет дополнительная возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", - сообщил Путин на переговорах с Токаевым в Астане.
https://ria.ru/20231109/putin-1908354937.html
минск
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, россия, санкт-петербург, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, снг
В мире, Минск, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ
Путин встретится с лидером Казахстана Токаевым в Минске на заседании совета ОДКБ