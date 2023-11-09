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Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023
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12:20 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/putin-1908364796.html
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:20
2023-11-09T12:20
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до конца года у них также будет возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕАЭС и неформальной встречи лидеров СНГ. Президент РФ по приглашению Токаева прибыл с визитом в Казахстан. "Недавно вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке. Вскоре встретимся в Минске на заседании совета коллективной безопасности. А до конца года будет дополнительная возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", - сообщил Путин на переговорах с Токаевым в Астане.
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в мире, минск, россия, санкт-петербург, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, снг
В мире, Минск, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ

Путин встретится с лидером Казахстана Токаевым в Минске на заседании совета ОДКБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Минске на заседании совета коллективной безопасности, до конца года у них также будет возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕАЭС и неформальной встречи лидеров СНГ.
Президент РФ по приглашению Токаева прибыл с визитом в Казахстан.
"Недавно вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке. Вскоре встретимся в Минске на заседании совета коллективной безопасности. А до конца года будет дополнительная возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", - сообщил Путин на переговорах с Токаевым в Астане.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном
Вчера, 11:46
 
В миреМинскРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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