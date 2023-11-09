https://ria.ru/20231109/putin-1908320621.html

Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция

Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция - РИА Новости, 09.11.2023

Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:36

2023-11-09T10:36

2023-11-09T10:36

россия

казахстан

астана

владимир путин

касым-жомарт токаев

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане.

россия

казахстан

астана

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2023

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, видео