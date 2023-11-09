https://ria.ru/20231109/putin-1908320621.html
Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция
Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция - РИА Новости, 09.11.2023
Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:36
2023-11-09T10:36
2023-11-09T10:36
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908337549_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85835415868330a812deac61d1e1ec3f.jpg
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане.
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908337549_75:0:986:683_1920x0_80_0_0_78df009dfd0401cf4429bd07a72d4f1f.jpg
Официальная церемония встречи Путина с Токаевым
Официальная церемония встречи Путина с Токаевым
2023-11-09T10:36
true
PT8M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, видео
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Официальная церемония встречи Путина с Токаевым. Трансляция
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане.
2023-11-09T10:36
true
PT8M21S
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане.