https://ria.ru/20231109/monastyr-1908374348.html

Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины

Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 09.11.2023

Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины

Силовики пришли с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на Украине, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:59

2023-11-09T12:59

2023-11-09T12:59

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Силовики пришли с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на Украине, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов. "В Банченском монастыре обыск. Силовики говорят, что идет проверка территории. Митрополит Лонгин говорит, что дети, которые живут в обители, напуганы. В монастыре ждут адвокатов", - говорится в сообщении объединения. На видео, опубликованном в Telegram-канале Черновецко–Буковинской епархии УПЦ, видно, что монастырь оцепили люди с автоматами. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231031/ukraine-1906549671.html

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ситуация вокруг упц, украина, черновицкая область, в мире