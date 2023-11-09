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Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 09.11.2023
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Религия
 
12:59 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/monastyr-1908374348.html
Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины
Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 09.11.2023
Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины
Силовики пришли с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на Украине, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:59
2023-11-09T12:59
религия
ситуация вокруг упц
украина
черновицкая область
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Силовики пришли с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на Украине, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов. "В Банченском монастыре обыск. Силовики говорят, что идет проверка территории. Митрополит Лонгин говорит, что дети, которые живут в обители, напуганы. В монастыре ждут адвокатов", - говорится в сообщении объединения. На видео, опубликованном в Telegram-канале Черновецко–Буковинской епархии УПЦ, видно, что монастырь оцепили люди с автоматами. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231031/ukraine-1906549671.html
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ситуация вокруг упц, украина, черновицкая область, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Черновицкая область, В мире
Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины

Силовики пришли с обыском в монастырь канонической УПЦ в Черновицкой области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦерковь
Церковь - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Силовики пришли с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на Украине, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов.
«
"В Банченском монастыре обыск. Силовики говорят, что идет проверка территории. Митрополит Лонгин говорит, что дети, которые живут в обители, напуганы. В монастыре ждут адвокатов", - говорится в сообщении объединения.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Черновецко–Буковинской епархии УПЦ, видно, что монастырь оцепили люди с автоматами.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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