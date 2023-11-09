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Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям - РИА Новости, 09.11.2023
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14:50 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/kvartiry-1908413050.html
Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям
Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям - РИА Новости, 09.11.2023
Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям
Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:50
2023-11-09T14:50
общество
жилье
санкт-петербург
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Когда я была губернатором (Санкт-Петербурга – ред.), как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А, в принципе, в первую очередь, государство должно улучшать условия семьям с детьми", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации на тему повышения рождаемости в России.
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общество, жилье, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Общество, Жилье, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям

Матвиенко: государству надо предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Когда я была губернатором (Санкт-Петербурга – ред.), как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А, в принципе, в первую очередь, государство должно улучшать условия семьям с детьми", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации на тему повышения рождаемости в России.
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