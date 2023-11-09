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"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта - РИА Новости, 09.11.2023
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16:39 09.11.2023 (обновлено: 17:03 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kosmos-1908451074.html
"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта
"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта - РИА Новости, 09.11.2023
"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта
Россия и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:39
2023-11-09T17:03
космос - риа наука
россия
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
казахстан
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы обсуждаем вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта", - сказал Борисов, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". Кроме того, по словам Борисова, Россия получила запрос на разработку спутника связи для Казахстана.Первым казахом по национальности, слетавшим в космос, стал Токтар Аубакиров, совершивший полёт как гражданин СССР с 2 по 10 октября 1991 года. После него два космических полёта совершил в 1994 и 1998 годах Талгат Мусабаев, однако он летал на орбиту как гражданин России, а казахстанское гражданство получил лишь в 2007 году.Первым и пока единственным гражданином Казахстана, побывавшим в космосе, является Айдын Аимбетов, который в 2015 году летал на Международную космическую станцию. Кроме того, с 2003 по 2022 годы в российском Центре подготовки космонавтов проходил тренировки еще один казах – Мухтар Аймаханов (получил гражданство РФ в 2012 году), однако он в космос так и не попал.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), казахстан, центр подготовки космонавтов
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Казахстан, Центр подготовки космонавтов
"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

Борисов: вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта обсуждается

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" | Перейти в медиабанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы обсуждаем вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта", - сказал Борисов, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". Кроме того, по словам Борисова, Россия получила запрос на разработку спутника связи для Казахстана.
Первым казахом по национальности, слетавшим в космос, стал Токтар Аубакиров, совершивший полёт как гражданин СССР с 2 по 10 октября 1991 года. После него два космических полёта совершил в 1994 и 1998 годах Талгат Мусабаев, однако он летал на орбиту как гражданин России, а казахстанское гражданство получил лишь в 2007 году.
Первым и пока единственным гражданином Казахстана, побывавшим в космосе, является Айдын Аимбетов, который в 2015 году летал на Международную космическую станцию. Кроме того, с 2003 по 2022 годы в российском Центре подготовки космонавтов проходил тренировки еще один казах – Мухтар Аймаханов (получил гражданство РФ в 2012 году), однако он в космос так и не попал.
МКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)КазахстанЦентр подготовки космонавтов
 
 
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