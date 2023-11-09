"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта
Борисов: вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта обсуждается
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" | Перейти в медиабанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы обсуждаем вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта", - сказал Борисов, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". Кроме того, по словам Борисова, Россия получила запрос на разработку спутника связи для Казахстана.
Первым казахом по национальности, слетавшим в космос, стал Токтар Аубакиров, совершивший полёт как гражданин СССР с 2 по 10 октября 1991 года. После него два космических полёта совершил в 1994 и 1998 годах Талгат Мусабаев, однако он летал на орбиту как гражданин России, а казахстанское гражданство получил лишь в 2007 году.
Первым и пока единственным гражданином Казахстана, побывавшим в космосе, является Айдын Аимбетов, который в 2015 году летал на Международную космическую станцию. Кроме того, с 2003 по 2022 годы в российском Центре подготовки космонавтов проходил тренировки еще один казах – Мухтар Аймаханов (получил гражданство РФ в 2012 году), однако он в космос так и не попал.