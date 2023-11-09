https://ria.ru/20231109/kosmos-1908451074.html

"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта - РИА Новости, 09.11.2023

"Роскосмос" обсуждает вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

Россия и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:39

2023-11-09T16:39

2023-11-09T17:03

космос - риа наука

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юрий борисов (роскосмос)

казахстан

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы обсуждаем вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта", - сказал Борисов, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". Кроме того, по словам Борисова, Россия получила запрос на разработку спутника связи для Казахстана.Первым казахом по национальности, слетавшим в космос, стал Токтар Аубакиров, совершивший полёт как гражданин СССР с 2 по 10 октября 1991 года. После него два космических полёта совершил в 1994 и 1998 годах Талгат Мусабаев, однако он летал на орбиту как гражданин России, а казахстанское гражданство получил лишь в 2007 году.Первым и пока единственным гражданином Казахстана, побывавшим в космосе, является Айдын Аимбетов, который в 2015 году летал на Международную космическую станцию. Кроме того, с 2003 по 2022 годы в российском Центре подготовки космонавтов проходил тренировки еще один казах – Мухтар Аймаханов (получил гражданство РФ в 2012 году), однако он в космос так и не попал.

https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), казахстан, центр подготовки космонавтов