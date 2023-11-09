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Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным - РИА Новости, 09.11.2023
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15:06 09.11.2023 (обновлено: 15:07 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/gaz-1908418441.html
Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным
Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным - РИА Новости, 09.11.2023
Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:06
2023-11-09T15:07
казахстан
касым-жомарт токаев
экономика
узбекистан
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
шавкат мирзиеев
газпром
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан. "Мы обсудили (с президентом России – ред.) сотрудничество в области энергетики, а также ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличению объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан", - сказал Токаев в ходе заявления для СМИ. Он также подчеркнул важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума. "Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно", - добавил казахстанский лидер. Ранее Токаев отмечал, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии. Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
https://ria.ru/20231103/gaz-1907111173.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, узбекистан, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), шавкат мирзиеев, газпром, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Экономика, Узбекистан, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Шавкат Мирзиеев, Газпром, В мире
Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным

Токаев назвал проект по транзиту российского газа в южных направлениях важным

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан.
"Мы обсудили (с президентом России – ред.) сотрудничество в области энергетики, а также ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличению объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан", - сказал Токаев в ходе заявления для СМИ.
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Он также подчеркнул важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума. "Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно", - добавил казахстанский лидер.
Ранее Токаев отмечал, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии.
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
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КазахстанКасым-Жомарт ТокаевЭкономикаУзбекистанВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Шавкат МирзиеевГазпромВ мире
 
 
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