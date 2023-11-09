https://ria.ru/20231109/gaz-1908418441.html

Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным

Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным - РИА Новости, 09.11.2023

Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:06

2023-11-09T15:06

2023-11-09T15:07

казахстан

касым-жомарт токаев

экономика

узбекистан

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

шавкат мирзиеев

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан. "Мы обсудили (с президентом России – ред.) сотрудничество в области энергетики, а также ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличению объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан", - сказал Токаев в ходе заявления для СМИ. Он также подчеркнул важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума. "Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно", - добавил казахстанский лидер. Ранее Токаев отмечал, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии. Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.

https://ria.ru/20231103/gaz-1907111173.html

https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html

казахстан

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, узбекистан, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), шавкат мирзиеев, газпром, в мире