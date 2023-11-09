Токаев назвал развитие проекта по транзиту российского газа важным
Токаев назвал проект по транзиту российского газа в южных направлениях важным
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан.
"Мы обсудили (с президентом России – ред.) сотрудничество в области энергетики, а также ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличению объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан", - сказал Токаев в ходе заявления для СМИ.
Он также подчеркнул важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума. "Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно", - добавил казахстанский лидер.
Ранее Токаев отмечал, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии.
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.