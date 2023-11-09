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Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября - РИА Новости, 09.11.2023
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Липецкая область
 
15:22 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/festival-1908425306.html
Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября
Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября - РИА Новости, 09.11.2023
Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября
Традиционный гастрономический фестиваль "Доброе сало" пройдет 25 ноября в селе Доброе Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:22
2023-11-09T15:22
липецкая область
игорь артамонов
гастрономия
еда
новости - туризм
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Традиционный гастрономический фестиваль "Доброе сало" пройдет 25 ноября в селе Доброе Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, главным продуктом мероприятия станет сало, которое к празднику приготовят местные умельцы. Подворья удивят гостей соленым, копченым, вареным в луковой шелухе, в черном и красном перце, нежным белым и другими видами сала. Артамонов отметил, что также на ярмарке можно будет увидеть различные ремесла: лозоплетение, вышивка, ткачество, изделия из дерева. Там можно будет купить сувенир на память, присоединиться к акции в поддержку участников спецоперации. "В Липецкой области проводятся самые разнообразные фестивали. Жители региона готовятся к ним со всей душой и так же с нетерпением их ждут те, кто хочет просто посетить. Их традиционность подчеркивает, что они стали уже народными", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, гастрономия, еда, новости - туризм
Липецкая область, Игорь Артамонов, гастрономия, Еда, Новости - Туризм

Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября

© Фото : правительство Липецкой областиГастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября
Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Традиционный гастрономический фестиваль "Доброе сало" пройдет 25 ноября в селе Доброе Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, главным продуктом мероприятия станет сало, которое к празднику приготовят местные умельцы. Подворья удивят гостей соленым, копченым, вареным в луковой шелухе, в черном и красном перце, нежным белым и другими видами сала.
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31 октября, 12:09
Артамонов отметил, что также на ярмарке можно будет увидеть различные ремесла: лозоплетение, вышивка, ткачество, изделия из дерева. Там можно будет купить сувенир на память, присоединиться к акции в поддержку участников спецоперации.
"В Липецкой области проводятся самые разнообразные фестивали. Жители региона готовятся к ним со всей душой и так же с нетерпением их ждут те, кто хочет просто посетить. Их традиционность подчеркивает, что они стали уже народными", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновгастрономияЕдаНовости - Туризм
 
 
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