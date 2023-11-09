https://ria.ru/20231109/festival-1908425306.html

Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября

Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября - РИА Новости, 09.11.2023

Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области 25 ноября

Традиционный гастрономический фестиваль "Доброе сало" пройдет 25 ноября в селе Доброе Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:22

2023-11-09T15:22

2023-11-09T15:22

липецкая область

игорь артамонов

гастрономия

еда

новости - туризм

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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Традиционный гастрономический фестиваль "Доброе сало" пройдет 25 ноября в селе Доброе Добровского района Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, главным продуктом мероприятия станет сало, которое к празднику приготовят местные умельцы. Подворья удивят гостей соленым, копченым, вареным в луковой шелухе, в черном и красном перце, нежным белым и другими видами сала. Артамонов отметил, что также на ярмарке можно будет увидеть различные ремесла: лозоплетение, вышивка, ткачество, изделия из дерева. Там можно будет купить сувенир на память, присоединиться к акции в поддержку участников спецоперации. "В Липецкой области проводятся самые разнообразные фестивали. Жители региона готовятся к ним со всей душой и так же с нетерпением их ждут те, кто хочет просто посетить. Их традиционность подчеркивает, что они стали уже народными", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231031/festival-konkurs-1906383691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, гастрономия, еда, новости - туризм