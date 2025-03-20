Ярославль: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Ярославль — один из самых древних городов нашей страны, который входит в Золотое кольцо России и может удивить гостей большим количеством разнообразных достопримечательностей. Что посмотреть в городе самостоятельно, куда сходить с ребенком и как спланировать маршрут, даже если в распоряжении есть всего один день, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Ярославль

Ярославль — один из старейших городов России, основанный, по преданию, князем Ярославом Мудрым в начале XI века. Тысячелетняя история города отражена буквально во всем: в планировке улиц, силуэте храмов, самом воздухе над Волгой.

Практически у каждого древнего города есть собственная легенда, рассказывающая историю о том, как этот населенный пункт много лет назад появился. По одной из таких легенд, история города Ярославля началась в тот момент, когда объезжавший свои земли князь Ярослав Мудрый встретился у пересечения Волги с одним из ее притоков с представителями доселе неизвестного ему языческого племени. А те, в свою очередь, натравили на Ярослава свирепого зверя — медведицу. Но князь одолел ее секирой, а на месте этого события решил основать новый город, который был назван в его честь. Этот сюжет нашел свое отражение на гербе Ярославля.

Город был возведен на берегу Волги в 1010 году, история Ярославля насчитывает вот уже более тысячи лет. На его территории расположено более ста архитектурных памятников, многие из которых по-настоящему уникальны. Здесь было найдено знаменитое "Слово о полку Игореве", в Ярославской области родилась самая первая женщина, покорившая космос, — Валентина Терешкова

Ярославль входит в Золотое кольцо России — туристический маршрут, объединяющий древние города Центральной России. При этом он остается одним из наиболее насыщенных городов кольца: здесь сконцентрировано столько памятников, что даже опытные путешественники признают, за один визит все не охватить.

Главные достопримечательности Ярославля

Ярославская Стрелка и Успенский собор

В месте, где, как считается, началась история города Ярославля, сегодня открывается не только прекрасный вид на Волгу и ее приток, но и размещается главный городской парк. Здесь расположены многочисленные памятники, фонтаны и многометровый герб Ярославля в виде цветочной клумбы, а также Успенский собор, смотровые площадки и другие объекты.

"В древности такие участки служили дополнительной защитой от набегов кочевников, а также важными транспортными артериями, — рассказал руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин. — Сегодня это большая красивая площадь, где проводятся праздничные мероприятия".

На Стрелке установлена стела в честь тысячелетия Ярославля и находится памятник основателю города — Ярославу Мудрому с мечом и макетом храма в руках. Это одна из самых узнаваемых скульптурных композиций города.

Рядом со Стрелкой возвышается Успенский собор — один из древнейших храмов Ярославля, который был возведен в первой половине XIII века. На его долю выпало несколько крупных пожаров, в том виде, в котором туристы могут видеть его сегодня, собор был восстановлен не так давно, когда город отмечал свое тысячелетие. Поближе познакомиться с историей здания можно в музее, который размещается здесь же, на цокольном этаже.

Спасо-Преображенский монастырь (Ярославский кремль)

Этот мужской монастырь принято относить к числу основных символов древнего города. Причем известен он не только тем, что является одной из старейших достопримечательностей Ярославля (дата его основания относится к XII веку), но и тем, что на его территории была обнаружена древняя рукопись "Слово о полку Игореве". Именно отсюда, возглавившие народное ополчение Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский , в 1612 году выступили в столицу для того, чтобы освободить ее от польских интервентов.

В народе комплекс часто называют Ярославским кремлем, хотя формально кремля в городе не было. На звонницу монастыря можно подняться, с нее открывается один из лучших видов на исторический центр города. В вольере на территории живет настоящий медведь, что неизменно привлекает туристов с детьми.

Церковь Ильи Пророка

Еще один из наиболее узнаваемых символов Ярославля, который представляет собой целый комплекс построек, относящихся к XVII веку. Это не только центральный храм, но и колокольня, галереи и другие строения, которые были возведены на месте двух деревянных церквей — Ильинской и Покровской. В настоящее время он находится в ведении не только Русской православной церкви , но и Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.

Важный момент для туристов: в зимний период храм закрыт для посещения из соображений сохранности фресок — уникальные росписи чувствительны к перепадам температуры и влажности. Посещение возможно с мая по октябрь.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове

Эта церковь — один из самых впечатляющих и при этом наименее известных широкой публике памятников Ярославля. Построенная в конце XVII века, она поражает прежде всего своим пятнадцатиглавием — такого количества куполов нет ни у одного другого храма России.

Красный кирпич фасадов украшен изразцами, кокошниками и тончайшей орнаментальной резьбой, создается ощущение, что здание буквально покрыто драгоценным шитьем. Именно этот храм изображен на оборотной стороне 1000-рублевой купюры.

© Shutterstock/FOTODOM / Sergei Afanasev Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове © Shutterstock/FOTODOM / Sergei Afanasev Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове

Волжская набережная и Которосльная набережная

Благоустроенная набережная тянется вдоль реки Волги на несколько километров, открывая гостям и жителям города прекрасный вид на одну из главных русских рек. Много столетий назад здесь проходила древняя улица города, а после визита императора Александра I в набережную буквально вдохнули вторую жизнь: он выделил внушительные по тем временам средства на ее укрепление и благоустройство.

Сегодня двухуровневая набережная не только место для неспешных прогулок, но и территория, на которой можно увидеть немало местных достопримечательностей: музеев, памятников, старинных домов.

Которосльная набережная — более камерная и менее туристическая. Она идет вдоль Которосли и открывает виды на Спасо-Преображенский монастырь с воды. По вечерам монастырские стены подсвечиваются, зрелище стоит того, чтобы специально выйти сюда на закате.

Интересные места Ярославля

Музеи Ярославля

Ярославский музей-заповедник

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник был основан во второй половине XIX века. Основу его первой экспозиции составили материалы, собранные представителями местного Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении. В стенах этого музея можно познакомиться с природой и историей Ярославского края, побывать на космической экспозиции, которая может поделиться не только интересными фактами из биографии Валентины Терешковой, но и познакомить гостей с тайнами Красной планеты ( Марса ), полюбоваться одной из крупнейших коллекций древних рукописей и печатных книг, посетить единственный в стране музей, полностью посвященный истории "Слова о полку Игореве", и так далее.

Домом для музея-заповедника стала территория Спасо-Преображенского монастыря, а его структура также включает еще шесть старинных церквей, которые уже сами по себе являются выдающимися памятниками истории и архитектуры.

Музей "Музыка и время"

Частный музей расположен на берегу Волги, в его коллекции сочетаются, казалось бы, не самые близкие по смыслу предметы. Здесь можно увидеть любопытную выставку старинных музыкальных инструментов и разнообразные виды часовых механизмов (это объясняет название музея), а также колокола, утюги и иконы.

Шоу-макет "Золотое кольцо"

Уникальный интерактивный музей представляет собой миниатюрные копии всех городов, которые входят в состав Золотого кольца России: Ярославля, Костромы, Иваново Суздаля и других. Над этим проектом в течение нескольких лет работали полторы сотни художников, инженеров, звукорежиссеров и иных специалистов, которым удалось создать не просто масштабный макет, но и наполнить его жизнью (в городах живут и работают мини-люди, по дорогам движется транспорт, а также периодически наступает ночь). К тому же каждый город получил свой уникальный "голос".

Центр имени В. В. Терешковой (планетарий)

Названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой (которая появилась на свет в деревне рядом с городом Тутаевом в Ярославской области), центр отличается не только оригинальным дизайном, но и современным наполнением. Он включает планетарий и обсерваторию, выставочный зал, рассказывающий об истории космонавтики, и познавательно-развлекательный комплекс.

Архитектурные памятники, площади и улицы

Митрополичьи палаты и Губернаторский дом

Митрополичьи палаты — редкий образец гражданской архитектуры XVII века, прекрасно сохранившийся. Здание было построено как резиденция ростовских митрополитов и до сих пор впечатляет монументальностью форм. Сегодня здесь хранится коллекция древнерусского искусства: иконы, предметы церковного обихода, рукописи.

Губернаторский дом — классицистический особняк XIX века в окружении красивого сада. Долгое время здесь размещалась администрация Ярославской губернии, сегодня — один из корпусов художественного музея. Рядом разбит Губернаторский сад — тихое и зеленое место в самом центре города.

Советская площадь и Знаменская башня

Советская площадь — историческое сердце Ярославля, сформировавшееся в эпоху екатерининского градостроительства. Правильный восьмиугольник площади окружен зданиями конца XVIII — начала XIX века, а в центре стоит церковь Ильи Пророка. Ансамбль площади — образцовый пример классицистического городского планирования.

Знаменская башня — одна из немногих сохранившихся башен бывшего земляного вала, опоясывавшего город. Сегодня в ее основании располагается надвратная Знаменская церковь, а сама башня стала выразительным элементом городского пейзажа у въезда в исторический центр.

Улица Кирова — ярославский Арбат

Пешеходная улица Кирова — главный прогулочный маршрут в центре города, который местные жители и туристы неформально называют ярославским Арбатом. Здесь сосредоточены кафе, сувенирные магазины, галереи и уличные музыканты. По обе стороны стоят исторические здания XIX — XX веков.

Улица ведет от Знаменской башни к Советской площади и является естественной осью пешеходного центра. Вечером здесь особенно оживленно — хорошее место, чтобы завершить день прогулкой.

"Пешеходная улица располагает к неспешным прогулкам: здесь можно встретить уличных художников, приобрести сувениры и прочувствовать атмосферу города", — отмечает Сергей Васин из Let’s Fly.

Монастыри и храмы города

Толгский монастырь

Один из старейших монастырей Поволжья, основанный в 1314 году. Формально монастырь находится за городской чертой, на левом берегу Волги, но добраться до него из центра несложно — на теплоходе или автобусе. Это действующий женский монастырь, и атмосфера здесь принципиально другая, чем в туристических объектах: тишина, размеренность, настоящая монашеская жизнь.

На территории монастыря сохранился редкий по красоте кедровый парк, деревьям там несколько сотен лет. Главная святыня — Толгская икона Божией Матери, почитаемая православными верующими.

Казанский женский монастырь

Действующий монастырь в историческом центре Ярославля, основанный в начале XVII века. Монастырский ансамбль включает несколько храмов разных эпох, колокольню и монастырские постройки. Место особенно почитаемое у верующих.

© Shutterstock/FOTODOM / Frog Dares Казанский женский монастырь в Ярославле © Shutterstock/FOTODOM / Frog Dares Казанский женский монастырь в Ярославле

Храмовый комплекс в Коровницкой слободе

Коровницкая слобода — исторический район на берегу Которосли, сохранивший ансамбль двух церквей XVII века: холодную церковь Иоанна Златоуста и теплую церковь Владимирской иконы Богоматери. Рядом стоит шатровая колокольня, которую нередко называют "ярославской свечой" за стройность и изящество силуэта.

Ансамбль воспринимается как единое целое и является одним из красивейших образцов ярославского церковного зодчества. Смотреть на него лучше с противоположного берега Которосли — вид открывается почти открыточный.

Красивые места для прогулок в Ярославле

Парк на Стрелке и парк 1000-летия Ярославля

Парк на Стрелке — одно из лучших мест, где можно погулять в Ярославле и при этом в полной мере ощутить масштаб волжских просторов. Благоустроенная территория с дорожками, скамейками и смотровыми площадками дает панорамный вид сразу на два речных берега.

Парк 1000-летия разбит к юбилею города в 2010 году и является одним из крупнейших городских парков. Здесь проводятся концерты, городские праздники и фестивали. Аллеи, фонтаны, детские площадки делают его популярным местом для горожан всех возрастов.

Даманский остров

Небольшой остров на Которосли, связанный с берегом пешеходным мостом, — одна из приятных неочевидных точек на карте города. На острове разбит парк, в котором работает контактный зоопарк с павлинами, козами, кроликами и другими животными. Летом сюда приходят семьями — спокойная прогулочная атмосфера, зелень, вода с обеих сторон.

Демидовский сад и Губернаторский сад

Демидовский сад — исторический сквер в центре города с памятником Демидову, основателю российской металлургии. Небольшой, но уютный зеленый уголок рядом с набережной. Губернаторский сад при одноименном доме — более регулярный, с клумбами и скамейками под старыми деревьями. Оба сада хороши для короткой паузы в прогулке по историческому центру.

© Shutterstock/FOTODOM / Aleksandra Raspopina Демидовский парк в Ярославле © Shutterstock/FOTODOM / Aleksandra Raspopina Демидовский парк в Ярославле

Петропавловский парк и Тверицкий бор

Петропавловский парк разбит вокруг Петропавловской церкви XVIII века — одного из редких образцов петровского барокко в Ярославле. Сам парк — тихий, немного запущенный, что придает ему особое очарование.

Тверицкий бор — сосновый лес на левом берегу Волги, в поселке Тверицы. Это природный уголок практически в черте города: чистый воздух, мягкие дорожки среди сосен, берег реки. Хорошее место для тех, кто хочет отдохнуть от архитектуры и побыть на природе.

Красивые места в окрестностях Ярославля

Свято-Введенский Толгский женский монастырь

Толгский монастырь заслуживает отдельного упоминания в разделе окрестностей, поскольку добраться до него лучше всего по воде, небольшой теплоход отходит от Речного вокзала. Это само по себе небольшое путешествие с хорошими видами на ярославские берега. Монастырь производит сильное впечатление именно в спокойное время — ранним утром или в будний день, когда туристов мало.

Усадьба "Карабиха" — музей Некрасова

На сегодняшний день этот объект является единственной на территории Ярославской области усадьбой, которая относится к дворцовому типу и была характерна для периода со второй половины XVIII века до начала века двадцатого.

До того как усадьба перешла в собственность знаменитого поэта Николая Некрасова, ее владельцами были представители рода Голицыных. Именно в стенах Карабихи Некрасов создал такие произведения, как стихотворение "Дедушка Мазай и зайцы", поэмы "Мороз, Красный нос" и "Русские женщины", а также написал несколько глав из "Кому на Руси жить хорошо". Ежегодно в честь прославленного земляка здесь проводится Всероссийский Некрасовский праздник поэзии.

Село Вятское — музей под открытым небом

Полностью оправдывая свое звание древнего города, Ярославль демонстрирует гостям множество исторических памятников и сооружений. Однако еще больше окунуться в атмосферу старины, познакомиться с местным фольклором и традициями можно в историко-культурном комплексе "Вятское", который расположен в селе менее чем в 40 километрах от Ярославля. Своим неповторимым обликом Вятское обязано местным мастерам, стараниями которых населенный пункт теперь считается едва ли не самым красивым селом России.

Одним из символов этого села стали фирменные вятские соленые огурчики, которые несколько столетий назад не только поставлялись к царскому столу, но и ценились за границей.

Сейчас на территории комплекса располагается несколько памятников, храмов, музеев и Райский сад, населенный различными животными и птицами.

Маршруты по Ярославлю

Что посмотреть за один день

Знакомство с Ярославлем можно спланировать и самостоятельно, выбрав тематические локации (например, познакомиться с самыми выдающимися храмами города или изучить историю во время прогулки по основным музеям). Один из самых популярных вариантов — осмотреть исторический центр города с обязательным посещением Ярославской Стрелки и расположенной тут же Волжской набережной, побывать в местном музее-заповеднике или художественном музее.

Следующая точка — Спасо-Преображенский монастырь: заложить сюда не менее полутора часов. Осмотр территории, подъем на звонницу, знакомство с основной экспозицией музея-заповедника. После обед в кафе на улице Кирова или Советской площади.

Вторая половина дня: церковь Ильи Пророка (если сезон), прогулка по Волжской набережной, музей "Музыка и время" — на усмотрение. Вечером — прогулка по пешеходной улице Кирова, ужин.

Маршрут на 3 дня

"Для полноценного знакомства с Ярославлем лучше планировать не один день, а хотя бы выходные с ночевкой, — считает Сергей Васин из Let’s Fly. — Дорога отнимает время, поэтому, если приехать утром и уехать вечером, осмотр получится беглым. В городе есть много вариантов размещения — как бюджетных, так и более комфортных. Помимо прогулок по центру и посещения музеев, стоит предусмотреть время для отдыха в ресторане с местной кухней, вечерней прогулки вдоль Волги и осмотра подсвеченных памятников".

День 1 — исторический центр и Стрелка

Первый день посвящается главным точкам исторического центра. Начало — Ярославская Стрелка и Успенский собор. Затем — Спасо-Преображенский монастырь с максимальным погружением: соборы, экспозиции, звонница. После обеда — церковь Ильи Пророка и прогулка по Советской площади. Завершение дня — Волжская набережная, закат над рекой, ужин.

День 2 — монастыри, музеи и набережные

Второй день — более спокойный и разнообразный. С утра — поездка в Толгский монастырь (лучше на теплоходе). После возвращения — музей "Музыка и время", шоу-макет "Золотое кольцо" или планетарий Терешковой — по интересу. Вторая половина дня: прогулка по Которосльной набережной, осмотр храмового комплекса в Коровницкой слободе. Вечер — Даманский остров.

День 3 — окрестности, Толгский монастырь и отдых

Третий день — за городом. Оптимальный вариант: поездка в Вятское (около часа от Ярославля) или в усадьбу "Карабиха". Если уже были в Толгском монастыре, можно провести день в Петропавловском парке или Тверицком бору, не торопясь. Последний вечер — прощальная прогулка по Волжской набережной.

Куда сходить с детьми

История древнего города способна удивить и впечатлить не только взрослых, но и самых маленьких гостей, приехавших в Ярославль. Здесь можно найти различные тематические музеи, которые предлагают необычные экспозиции. Например, уникальный для нашей страны интерактивный музей, посвященный празднику Масленицы (именно здесь проходит главная Масленица страны) или музей-театр "Алешино Подворье", где ребята могут познакомиться с прославленным былинным богатырем Алешей Поповичем.

Многим будет интересно побывать и в местном зоопарке, на территории которого также проводятся увлекательные детские квесты, есть детская площадка, организуются кружки и мастер-классы для ребят разного возраста.

Большое впечатление производит и Детская железная дорога. Движение по ней, как говорится на сайте РЖД , осуществляется с мая по сентябрь. Протяженность этой дороги составляет чуть менее 6 километров, а ее основное предназначение — обучить местных школьников всем тонкостям профессии машиниста, проводника, обходчика путей и других специальностей, которые непосредственно связаны с функционированием этого вида транспорта. Но гости города могут просто прокатиться по ней в качестве пассажиров.

Обзорные пешеходные экскурсии

В Ярославле работают как организованные экскурсионные бюро, так и самостоятельные гиды, которых легко найти через туристические платформы. Двухчасовые пешеходные экскурсии по историческому центру — хороший способ быстро сориентироваться в городе и понять его логику. Тематические маршруты охватывают купеческий Ярославль, ярославскую иконопись, архитектуру XVII века или историю театра.

Речные прогулки по Волге

Речная прогулка по Волге — обязательный пункт для тех, кто хочет увидеть Ярославль с воды. С реки открываются виды на набережные, купеческие особняки и церковные силуэты, которые с берега воспринимаются совсем иначе. Прогулочные теплоходы отходят от причала у Речного вокзала, расписание и маршруты варьируются в зависимости от сезона. Особенно красиво вечером, когда берега подсвечены.

Советы туристам

Многие гости Ярославля состовляют маршрут знакомства с городом заранее, на этапе подготовки к поездке. Для того чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит зайти на сайт выбранных музеев или мест отдыха либо на их официальные страницы в соцсетях, чтобы уточнить актуальную информацию о графике работы. Если передвигаться по городу планируется преимущественно пешком, стоит позаботиться об удобной обуви.

Как добраться до Ярославля

Добраться до Ярославля можно одним из следующих способов:

По железной дороге. По территории Ярославской области проходит Северная железная дорога, а прямые маршруты поездов есть как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Пригородные поезда и поезда дальнего следования прибывают на два вокзала: Ярославль Главный (один из наиболее крупных вокзалов Северной железной дороги) и Ярославль Московский. От них до места назначения можно добраться на общественном транспорте.

На автобусе. Автобусные маршруты связывают Ярославль не только со столицей, но и с другими российскими городами (Казань, Кострома, Нижний Новгород и прочими). Все они прибывают на местный автовокзал.

На самолете. В Ярославле есть собственный аэропорт. Например, прямой авиарейс из Ярославля в Казань займет чуть больше часа, а до Самары можно долететь за два с половиной часа.

На машине. Жители ближайших городов вполне могут преодолеть отделяющее их от Ярославля расстояние на автомобиле. Путь из столицы займет примерно 4 часа по автодороге М8 "Холмогоры": Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск.

На теплоходе. Пассажирская навигация открывается в Ярославском речном порту с 1 мая, завершается к 1 октября. По Волге в Ярославль можно добраться из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других городов.

Где вкусно поесть

На территории Ярославля действует большое число различных точек общепита, которые предлагают местным жителям и туристам разнообразную кухню: от классических национальных русских блюд до европейской и авторской. Во многих заведениях предусмотрено специальное детское меню, а тем, кто желает не просто поесть, но и полюбоваться прекрасными видами на Волгу, стоит обратить внимание на заведения, расположенные на местной набережной.

Стоит попробовать местную стерлядь и другую речную рыбу — в волжских городах это традиционное угощение. В сезон клубники и других ягод обратите внимание на местные рынки, где можно купить фермерскую продукцию по разумным ценам.

Где остановиться

Выбор отелей и гостиниц в Ярославле достаточно обширный, причем многие из них расположены рядом с историческим центром города, поэтому все основные достопримечательности, которые зачастую и привлекают туристов, находятся в пешей доступности. Собственные гостиницы есть и у многих местных музейных и культурных комплексов.

Что привезти из сувениров

Одна их характерных особенностей Ярославля — его знаменитые изразцы (керамические декоративные элементы, которые украшают фасады местных храмов), выполненные в технике майолики. Работы ярославских мастеров отличает собственная уникальная цветовая гамма и узнаваемая стилистика, а потому подобные изделия станут прекрасным сувениром на память о древнем городе.

Еще один популярный сувенир из Ярославля — это фигурка медведя, который будет напоминать о знаменитой легенде, посвященной происхождению города.

Поклонники оригинальных подарков могут привезти из Ярославля пару валенок, которые выпускает местная фабрика. Тут можно выбрать как полноразмерные версии из овечьей шерсти, так и миниатюрные, которые называются "шептунами" и считаются оберегами.

Любители гастрономических сувениров могут прихватить с собой сделанные по особому местному рецепту вятские огурцы.

Лучшее время для посещения

Первый визит в Ярославль лучше запланировать в теплое время года, когда действует период навигации и при желании можно не только полюбоваться бескрайними просторами Волги, но и прокатиться по ней на теплоходе или яхте.