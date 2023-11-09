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В Еврейском фонде не исключили провокаций в годовщину "Хрустальной ночи" - РИА Новости, 09.11.2023
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Религия
 
19:14 09.11.2023 (обновлено: 19:15 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/evreyskiy-1908491287.html
В Еврейском фонде не исключили провокаций в годовщину "Хрустальной ночи"
В Еврейском фонде не исключили провокаций в годовщину "Хрустальной ночи" - РИА Новости, 09.11.2023
В Еврейском фонде не исключили провокаций в годовщину "Хрустальной ночи"
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев не исключает агрессивных провокаций против еврейских общин в 85-ю годовщину "Хрустальной... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:14
2023-11-09T19:15
религия
германия
австрия
махачкала
герман захарьяев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
религия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев не исключает агрессивных провокаций против еврейских общин в 85-ю годовщину "Хрустальной ночи"."Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года – 85 лет назад – в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.В этот день в разных странах традиционно проходят культурные и образовательные мероприятия, в синагогах – поминальные молитвы, в школах – посвященные жертвам Холокоста уроки."Антисемитам "Хрустальная ночь" известна, не менее чем евреям – для них она символизирует то, к чему они идеологически стремятся. Ежегодно по странам мира в эти даты прокатывается волна актов вандализма против синагог, еврейских кладбищ и общинных центров, случаются и физические нападения на представителей еврейских общин. Провокации настроенных против евреев радикалов не исключены везде. Сегодня, в связи с обострением ближневосточного конфликта, агрессия против еврейских общин диаспоры, к сожалению, наиболее вероятна, чем когда-либо за последние несколько десятилетий. МВД Германии например, накануне, открытым текстом предупредило свою еврейскую общину о риске антисемитских атак в эту скорбную дату, усилив меры безопасности", – сказал РИА Новости Захарьяев.МВД Германии опасается, что в грядущую годовщину "Хрустальной ночи" - крупного еврейского погрома в нацистской Германии, произошедшего в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, могут произойти нападения на еврейские учреждения в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом, как сообщалось ранее, представитель ведомства заявил изданию Handelsblatt.На инспирированную извне попытку устроить антисемитские беспорядки в Махачкале, добавил Захарьяев, власти и общество без промедления и должным образом отреагировали, в очередной раз убедительно продемонстрировав нетерпимость к любым проявлениям ксенофобии. Бескомпромиссная и жесткая реакция властей большинства стран мира на антисемитизм – один из важнейших уроков "Хрустальной ночи", считает он."В свете событий последнего месяца на Ближнем Востоке и во всем мире лозунг "Никогда снова" обретает дополнительный смысл – повториться такого больше не должно. Для нас – долг и дело чести не допустить, чтобы нацизм воспринимался как какая-то будничная норма, нечто легитимное. Поэтому из года в год, из раза в раз мы рассказываем о том, к чему такие вещи могут привести, и важное напоминание об этом - 26 ияра, День спасения и освобождения, или иудейский День победы, когда каждый год мы вспоминаем, каким злом был нацизм, кто победил это зло и какими усилиями", – заключил глава СТМЭГИ.
https://ria.ru/20230623/evrei-1880070873.html
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германия, австрия, махачкала, герман захарьяев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, религия
Религия, Германия, Австрия, Махачкала, Герман Захарьяев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Религия
В Еврейском фонде не исключили провокаций в годовщину "Хрустальной ночи"

Глава фонда СТМЭГИ: наш долг - не допустить, чтобы нацизм воспринимали как норму

© Фото : предоставлено фондом СТМЭГИПрезидент международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
Президент международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : предоставлено фондом СТМЭГИ
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев не исключает агрессивных провокаций против еврейских общин в 85-ю годовщину "Хрустальной ночи".
"Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года – 85 лет назад – в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.
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В этот день в разных странах традиционно проходят культурные и образовательные мероприятия, в синагогах – поминальные молитвы, в школах – посвященные жертвам Холокоста уроки.
"Антисемитам "Хрустальная ночь" известна, не менее чем евреям – для них она символизирует то, к чему они идеологически стремятся. Ежегодно по странам мира в эти даты прокатывается волна актов вандализма против синагог, еврейских кладбищ и общинных центров, случаются и физические нападения на представителей еврейских общин. Провокации настроенных против евреев радикалов не исключены везде. Сегодня, в связи с обострением ближневосточного конфликта, агрессия против еврейских общин диаспоры, к сожалению, наиболее вероятна, чем когда-либо за последние несколько десятилетий. МВД Германии например, накануне, открытым текстом предупредило свою еврейскую общину о риске антисемитских атак в эту скорбную дату, усилив меры безопасности", – сказал РИА Новости Захарьяев.
МВД Германии опасается, что в грядущую годовщину "Хрустальной ночи" - крупного еврейского погрома в нацистской Германии, произошедшего в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, могут произойти нападения на еврейские учреждения в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом, как сообщалось ранее, представитель ведомства заявил изданию Handelsblatt.
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На инспирированную извне попытку устроить антисемитские беспорядки в Махачкале, добавил Захарьяев, власти и общество без промедления и должным образом отреагировали, в очередной раз убедительно продемонстрировав нетерпимость к любым проявлениям ксенофобии. Бескомпромиссная и жесткая реакция властей большинства стран мира на антисемитизм – один из важнейших уроков "Хрустальной ночи", считает он.
"В свете событий последнего месяца на Ближнем Востоке и во всем мире лозунг "Никогда снова" обретает дополнительный смысл – повториться такого больше не должно. Для нас – долг и дело чести не допустить, чтобы нацизм воспринимался как какая-то будничная норма, нечто легитимное. Поэтому из года в год, из раза в раз мы рассказываем о том, к чему такие вещи могут привести, и важное напоминание об этом - 26 ияра, День спасения и освобождения, или иудейский День победы, когда каждый год мы вспоминаем, каким злом был нацизм, кто победил это зло и какими усилиями", – заключил глава СТМЭГИ.
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