https://ria.ru/20231109/drony-1908331992.html

В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА

В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА - РИА Новости, 09.11.2023

В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:29

2023-11-09T10:29

2023-11-09T10:32

безопасность

андрей турчак

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756559433_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_9de81c4bada73b9397edaedc266109ef.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "У частной охраны на объектах ТЭК появится право сбивать беспилотники... Законопроект, который предоставит такое право, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму", - написал Турчак. По его словам, сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости. "Законопроект также уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК - теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией", - отметил руководитель рабочей группы. Кроме того, он указал на то, что с началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий, чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. "Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Наш законопроект исправит эту ситуацию", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20231002/terakt-1899917044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф