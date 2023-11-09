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В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА - РИА Новости, 09.11.2023
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10:29 09.11.2023 (обновлено: 10:32 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/drony-1908331992.html
В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА
В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА - РИА Новости, 09.11.2023
В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА
Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:29
2023-11-09T10:32
безопасность
андрей турчак
госдума рф
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "У частной охраны на объектах ТЭК появится право сбивать беспилотники... Законопроект, который предоставит такое право, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму", - написал Турчак. По его словам, сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости. "Законопроект также уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК - теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией", - отметил руководитель рабочей группы. Кроме того, он указал на то, что с началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий, чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. "Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Наш законопроект исправит эту ситуацию", - добавил Турчак.
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безопасность, андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф
Безопасность, Андрей Турчак, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В ГД внесли проект, разрешающий частной охране объектов ТЭК сбивать БПЛА

В Госдуму внесли проект, дающий право частной охране объектов ТЭК сбивать дроны

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе в Кировском районе Донецка
Цистерны на нефтебазе в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Цистерны на нефтебазе в Кировском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"У частной охраны на объектах ТЭК появится право сбивать беспилотники... Законопроект, который предоставит такое право, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму", - написал Турчак. По его словам, сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.
"Законопроект также уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК - теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией", - отметил руководитель рабочей группы.
Кроме того, он указал на то, что с началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий, чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. "Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Наш законопроект исправит эту ситуацию", - добавил Турчак.
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БезопасностьАндрей ТурчакГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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