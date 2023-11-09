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В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/donetsk-1908429522.html
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.11.2023
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса в Донецке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса в Донецке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на территории ТЦ "Галактика" в результате сброса ВОП с БПЛА ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель

При сбросе боеприпаса с украинского дрона в Донецке ранен мужчина

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса в Донецке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на территории ТЦ "Галактика" в результате сброса ВОП с БПЛА ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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