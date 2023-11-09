https://ria.ru/20231109/donetsk-1908429522.html

В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель

В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.11.2023

В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса в Донецке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:34

2023-11-09T15:34

2023-11-09T15:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса в Донецке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на территории ТЦ "Галактика" в результате сброса ВОП с БПЛА ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк