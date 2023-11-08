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Блинкен рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.11.2023
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12:19 08.11.2023 (обновлено: 12:41 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/vstrecha-1908117092.html
Блинкен рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина
Блинкен рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече глав МИД G7 в Токио, что ведется подготовка ко встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:19
2023-11-08T12:41
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече глав МИД G7 в Токио, что ведется подготовка ко встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско."Мы ведем подготовку к конструктивной встрече лидеров (США и КНР - ред.) на саммите АТЭС", - отметил Блинкен.В конце октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и что в Вашингтоне считают ее проведение согласованным. Она также отметила, что США не станут менять свою политику по отношению к Китаю на фоне планируемой встречи лидеров стран. Ранее в среду агентство Киодо со ссылкой на информированный источник сообщило, что встреча может состояться 15 ноября.
https://ria.ru/20230928/knr-1899187622.html
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
Блинкен рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина

Блинкен: ведется подготовка к конструктивной встрече Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече глав МИД G7 в Токио, что ведется подготовка ко встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско.
"Мы ведем подготовку к конструктивной встрече лидеров (США и КНР - ред.) на саммите АТЭС", - отметил Блинкен.
В конце октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и что в Вашингтоне считают ее проведение согласованным. Она также отметила, что США не станут менять свою политику по отношению к Китаю на фоне планируемой встречи лидеров стран. Ранее в среду агентство Киодо со ссылкой на информированный источник сообщило, что встреча может состояться 15 ноября.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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28 сентября, 13:48
 
В миреСШАКитайДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
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