https://ria.ru/20231108/telo-1908121063.html
В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека
В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека - РИА Новости, 08.11.2023
В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека
Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:34
2023-11-08T12:34
2023-11-08T12:34
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 ноября <…> при производстве работ в ливневом колодце, расположенном вблизи одного из домов по Ржевской площади, в воде под бытовым мусором тела человека", - говорится в сообщении. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего, причины его смерти и сроки ее наступления.
https://ria.ru/20231029/tela-1905999151.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека
В Петербурге в ливневом колодце нашли заваленное бытовым мусором тело человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк СК РФ.
"Следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 ноября <…> при производстве работ в ливневом колодце, расположенном вблизи одного из домов по Ржевской площади, в воде под бытовым мусором тела человека", - говорится в сообщении.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего, причины его смерти и сроки ее наступления.
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