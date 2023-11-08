https://ria.ru/20231108/telo-1908121063.html

В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека

В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека - РИА Новости, 08.11.2023

В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека

Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:34

2023-11-08T12:34

2023-11-08T12:34

происшествия

жкх

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 ноября <…> при производстве работ в ливневом колодце, расположенном вблизи одного из домов по Ржевской площади, в воде под бытовым мусором тела человека", - говорится в сообщении. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего, причины его смерти и сроки ее наступления.

https://ria.ru/20231029/tela-1905999151.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жкх, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)