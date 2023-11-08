https://ria.ru/20231108/smi-1908070267.html

Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ

Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.11.2023

Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:35

2023-11-08T08:35

2023-11-08T08:37

в мире

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сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

карин жан-пьер

саммит атэс

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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированный источник.В сообщении отмечается, что, по словам собеседника агентства, США и Китай в настоящее время проводят финальные приготовления ко встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Китай еще официально не подтверждал участие Си Цзиньпина на саммите, добавило агентство.В конце октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и что в Вашингтоне считают ее проведение согласованным. Она также отметила, что США не станут менять свою политику по отношению к Китаю на фоне планируемой встречи лидеров стран.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

китай

сан-франциско

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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, карин жан-пьер, саммит атэс