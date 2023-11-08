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Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
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08:35 08.11.2023 (обновлено: 08:37 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/smi-1908070267.html
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:35
2023-11-08T08:37
в мире
сша
китай
сан-франциско
си цзиньпин
джо байден
карин жан-пьер
саммит атэс
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированный источник.В сообщении отмечается, что, по словам собеседника агентства, США и Китай в настоящее время проводят финальные приготовления ко встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Китай еще официально не подтверждал участие Си Цзиньпина на саммите, добавило агентство.В конце октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и что в Вашингтоне считают ее проведение согласованным. Она также отметила, что США не станут менять свою политику по отношению к Китаю на фоне планируемой встречи лидеров стран.
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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, карин жан-пьер, саммит атэс
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Саммит АТЭС
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ

Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 15 ноября

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированный источник.
В сообщении отмечается, что, по словам собеседника агентства, США и Китай в настоящее время проводят финальные приготовления ко встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Китай еще официально не подтверждал участие Си Цзиньпина на саммите, добавило агентство.
В конце октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и что в Вашингтоне считают ее проведение согласованным. Она также отметила, что США не станут менять свою политику по отношению к Китаю на фоне планируемой встречи лидеров стран.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСШАКитайСан-ФранцискоСи ЦзиньпинДжо БайденКарин Жан-ПьерСаммит АТЭС
 
 
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