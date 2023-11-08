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Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:35
2023-11-08T08:35
2023-11-08T08:37
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саммит атэс
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированный источник.В сообщении отмечается, что, по словам собеседника агентства, США и Китай в настоящее время проводят финальные приготовления ко встрече, которая пройдет на полях саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Китай еще официально не подтверждал участие Си Цзиньпина на саммите, добавило агентство.В конце октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и что в Вашингтоне считают ее проведение согласованным. Она также отметила, что США не станут менять свою политику по отношению к Китаю на фоне планируемой встречи лидеров стран.
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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, карин жан-пьер, саммит атэс
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Саммит АТЭС
Байден и Си Цзиньпин скоро проведут двусторонние переговоры, сообщают СМИ
Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 15 ноября