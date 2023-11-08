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Краснов заявил об особом значении взаимодействия с ШОС - РИА Новости, 08.11.2023
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04:52 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/shos-1908059215.html
Краснов заявил об особом значении взаимодействия с ШОС
Краснов заявил об особом значении взаимодействия с ШОС - РИА Новости, 08.11.2023
Краснов заявил об особом значении взаимодействия с ШОС
Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое позволяет сторонам обмениваться... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T04:52
2023-11-08T04:52
в мире
россия
китай
игорь краснов
шос
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СИАНЬ (КНР), 8 ноя - РИА Новости. Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое позволяет сторонам обмениваться передовым опытом, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Российская прокуратура придаёт особое значение взаимодействию в рамках шанхайского формата, который позволяет открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать по ним совместные позиции, обмениваться передовым опытом по наиболее актуальным направлениям деятельности", - сказал Краснов на встрече глав делегаций на форуме генпрокуроров стран ШОС с членом Политбюро компартии Китая Чэнь Вэньцином. Краснов отметил, что формат взаимодействия в рамках ШОС оказывает позитивное влияние на развитие двусторонних контактов, общую работу прокуроров и взаимную поддержку в иных международных объединениях. "Как гласит древняя китайская мудрость, и фа чжи го, чжи фа вэй минь - нужно править государством по закону и исполнять законы ради народа. Считаю, что это в полной мере отражает суть работы прокурорских служб. Совместными усилиями, неотступно следуя принципам взаимного уважения, справедливости и равноправия, мы продолжим вносить вклад в обеспечение безопасности и стабильности на обширном евразийском пространстве для достойной жизни нынешнего и будущих поколений", - добавил российский генпрокурор. В среду в китайском Сиане открывается 21-ое заседание генеральных прокуроров из стран ШОС. На заседании руководители надзорных ведомств содружества намерены обсудить роль прокуратуры в деле государственной модернизации. Первое заседание генпрокуроров стран сотрудничества состоялось в ноябре 2002 года в Шанхае, а следующее запланировано на 2024 год в Киргизии. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html
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в мире, россия, китай, игорь краснов, шос
В мире, Россия, Китай, Игорь Краснов, ШОС
Краснов заявил об особом значении взаимодействия с ШОС

Краснов: прокуратура России придает особое значение взаимодействию в рамках ШОС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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СИАНЬ (КНР), 8 ноя - РИА Новости. Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое позволяет сторонам обмениваться передовым опытом, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
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"Российская прокуратура придаёт особое значение взаимодействию в рамках шанхайского формата, который позволяет открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать по ним совместные позиции, обмениваться передовым опытом по наиболее актуальным направлениям деятельности", - сказал Краснов на встрече глав делегаций на форуме генпрокуроров стран ШОС с членом Политбюро компартии Китая Чэнь Вэньцином.
Краснов отметил, что формат взаимодействия в рамках ШОС оказывает позитивное влияние на развитие двусторонних контактов, общую работу прокуроров и взаимную поддержку в иных международных объединениях.
"Как гласит древняя китайская мудрость, и фа чжи го, чжи фа вэй минь - нужно править государством по закону и исполнять законы ради народа. Считаю, что это в полной мере отражает суть работы прокурорских служб. Совместными усилиями, неотступно следуя принципам взаимного уважения, справедливости и равноправия, мы продолжим вносить вклад в обеспечение безопасности и стабильности на обширном евразийском пространстве для достойной жизни нынешнего и будущих поколений", - добавил российский генпрокурор.
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В среду в китайском Сиане открывается 21-ое заседание генеральных прокуроров из стран ШОС. На заседании руководители надзорных ведомств содружества намерены обсудить роль прокуратуры в деле государственной модернизации.
Первое заседание генпрокуроров стран сотрудничества состоялось в ноябре 2002 года в Шанхае, а следующее запланировано на 2024 год в Киргизии.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
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