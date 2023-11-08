https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html

Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС

Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС

У РФ особые ожидания от ШОС, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:10

2023-11-08T00:10

2023-11-08T00:28

в мире

россия

шос

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901980577_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_697d2cdac54134ee1188bc00669eb25d.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У РФ особые ожидания от ШОС, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля."С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", - сказал президент.Путин отметил, что привлекательность ШОС – в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает организацию от продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций" с ограниченным, селективным составом участников.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20231108/evraziya-1908045359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, шос, владимир путин