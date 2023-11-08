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Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС - РИА Новости, 08.11.2023
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00:10 08.11.2023 (обновлено: 00:28 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html
Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС
Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС
У РФ особые ожидания от ШОС, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:10
2023-11-08T00:28
в мире
россия
шос
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У РФ особые ожидания от ШОС, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля."С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", - сказал президент.Путин отметил, что привлекательность ШОС – в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает организацию от продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций" с ограниченным, селективным составом участников.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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в мире, россия, шос, владимир путин
В мире, Россия, ШОС, Владимир Путин
Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС

Путин заявил об особых ожиданиях России от ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У РФ особые ожидания от ШОС, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
«
"С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", - сказал президент.
Путин отметил, что привлекательность ШОС – в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает организацию от продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций" с ограниченным, селективным составом участников.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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