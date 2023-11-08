Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС
Путин заявил об особых ожиданиях России от ШОС
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У РФ особые ожидания от ШОС, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
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"С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", - сказал президент.
Путин отметил, что привлекательность ШОС – в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает организацию от продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций" с ограниченным, селективным составом участников.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.