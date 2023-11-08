https://ria.ru/20231108/putin-1908160430.html

Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем

Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем

Контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень, по сотрудничеству в военно-технической сфере на первое место... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:06

2023-11-08T15:06

2023-11-08T15:13

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

общество

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 8 ноя - РИА Новости. Контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень, по сотрудничеству в военно-технической сфере на первое место выходит работа в высокотехнологичных сферах, например, космос или современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, все возрастающее значение приобретают и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере, что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея ввиду и современные виду вооружения перспективные, которые безусловно, обеспечат... безопасность как России, так и Китайской Народной Республики", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР.

https://ria.ru/20231108/ucheniya-1908160913.html

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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, общество