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Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.11.2023
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15:06 08.11.2023 (обновлено: 15:13 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908160430.html
Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем
Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем
Контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень, по сотрудничеству в военно-технической сфере на первое место... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:06
2023-11-08T15:13
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 8 ноя - РИА Новости. Контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень, по сотрудничеству в военно-технической сфере на первое место выходит работа в высокотехнологичных сферах, например, космос или современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, все возрастающее значение приобретают и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере, что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея ввиду и современные виду вооружения перспективные, которые безусловно, обеспечат... безопасность как России, так и Китайской Народной Республики", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР.
https://ria.ru/20231108/ucheniya-1908160913.html
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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, общество
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Общество
Путин заявил о новом уровне военного сотрудничества между Россией и Китаем

Путин: военное сотрудничество РФ и КНР приобретает новый уровень

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 8 ноя - РИА Новости. Контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень, по сотрудничеству в военно-технической сфере на первое место выходит работа в высокотехнологичных сферах, например, космос или современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, все возрастающее значение приобретают и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере, что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея ввиду и современные виду вооружения перспективные, которые безусловно, обеспечат... безопасность как России, так и Китайской Народной Республики", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР.
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