https://ria.ru/20231108/personal-1908152679.html

Москалькова сообщила о пожеланиях персонала психиатрических организаций

Москалькова сообщила о пожеланиях персонала психиатрических организаций - РИА Новости, 08.11.2023

Москалькова сообщила о пожеланиях персонала психиатрических организаций

Врачи и медицинские сестры психиатрических организаций высказались относительно совершенствования качества оказываемой помощи о внедрении современных технологий РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:45

2023-11-08T14:45

2023-11-08T14:45

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Врачи и медицинские сестры психиатрических организаций высказались относительно совершенствования качества оказываемой помощи о внедрении современных технологий ведения больных, улучшении материально-технического обеспечения и свободе действий в интересах пациента, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "При изучении отдельных аспектов деятельности психиатрических организаций врачи и медицинские сестры высказывали множество пожеланий относительно совершенствования качества оказываемой помощи. Среди этих пожеланий наиболее часто встречались следующие: внедрение современных технологий ведения больных, улучшение материально-технического обеспечения, свобода действий в интересах пациента, внедрение полипрофессионального обслуживания пациентов", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также, как отметила Москалькова, врачи и медсестры сказали о привлечении медицинского персонала к оценке деятельности учреждения, улучшении условий труда и отдыха, росте заработной платы, возможности постоянного повышения квалификации и прочее.

https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия