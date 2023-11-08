Семья больших панд покинула Вашингтонский зоопарк
Семья больших панд улетела из Вашингтонского зоопарка в Китай
© AP Photo / Jacquelyn MartinГигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Гигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Три панды, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в сопровождении полиции были вывезены из заведения и направляются в аэропорт, откуда вылетят на историческую родину, в Китай, передает корреспондент РИА Новости.
В Смитсоновском национальном зоопарке до сегодняшнего дня жили панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Долгие годы договоры "аренды" продлевались, и животные "по обмену" радовали американцев, однако недавно "дипломатия панд" дала трещину - и было объявлено об их возвращении на историческую родину.
Как передает корреспондент агентства, панд в сопровождении полицейских вывезли с территории зоопарка на трех фургонах FedEX. Теперь семья больших панд держит путь в аэропорт. Кроме того, неподалеку собрались и китайские активисты. На родном языке они выкрикивали "наконец возвращаются домой".
Телеканал CBS сообщал ранее, что вылет панд из американской столицы намечен ориентировочно на 13.00 (21.00 мск). Грузовики доставят млекопитающих в аэропорт Даллес, где их пересадят на FedEx Panda Express - специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой.
Возвращение панд в КНР произойдет на фоне подготовки к саммиту президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, намерен ли Байден в диалоге со своим китайским визами поднимать вопрос о продлении пребывания семейства панд в Вашингтоне.