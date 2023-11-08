https://ria.ru/20231108/pandy-1908231299.html

Семья больших панд покинула Вашингтонский зоопарк

Семья больших панд покинула Вашингтонский зоопарк - РИА Новости, 08.11.2023

Семья больших панд покинула Вашингтонский зоопарк

Три панды, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в сопровождении полиции были вывезены из заведения и направляются в аэропорт, откуда вылетят на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:16

2023-11-08T18:16

2023-11-08T18:16

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

сан-франциско

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Три панды, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в сопровождении полиции были вывезены из заведения и направляются в аэропорт, откуда вылетят на историческую родину, в Китай, передает корреспондент РИА Новости. В Смитсоновском национальном зоопарке до сегодняшнего дня жили панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Долгие годы договоры "аренды" продлевались, и животные "по обмену" радовали американцев, однако недавно "дипломатия панд" дала трещину - и было объявлено об их возвращении на историческую родину. Как передает корреспондент агентства, панд в сопровождении полицейских вывезли с территории зоопарка на трех фургонах FedEX. Теперь семья больших панд держит путь в аэропорт. Кроме того, неподалеку собрались и китайские активисты. На родном языке они выкрикивали "наконец возвращаются домой". Телеканал CBS сообщал ранее, что вылет панд из американской столицы намечен ориентировочно на 13.00 (21.00 мск). Грузовики доставят млекопитающих в аэропорт Даллес, где их пересадят на FedEx Panda Express - специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой. Возвращение панд в КНР произойдет на фоне подготовки к саммиту президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, намерен ли Байден в диалоге со своим китайским визами поднимать вопрос о продлении пребывания семейства панд в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

https://ria.ru/20231102/panda-1906902893.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, сан-франциско