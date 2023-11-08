Семья больших панд в среду вернется из США в Китай
Семья больших панд в среду улетит из Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне в КНР
© AP Photo / Jacquelyn MartinГигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Гигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Три панды, долгое время проживавшие в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне и выступавшие в качестве одной из главных достопримечательностей этого заведения, в среду отправятся обратно в Китай, сообщает телеканал CBS.
Как напоминает телеканал, панды Мэйсян и Тяньтянь вернутся на родину после 23 лет пребывания в США. В 2000 году их доставили в вашингтонский зоопарк в рамках программы по исследованиям и разведению, а в 2020 году у них родился детеныш по имени Сяо Цицзи, который теперь также отправится в Китай вместе с родителями.
Вылет панд из американской столицы намечен ориентировочно на 13.00 (21.00 по мск). Грузовики доставят млекопитающих в аэропорт Даллес, где их пересадят на "FedEx Panda Express" - специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой.
Китай с 80-х годов прошлого века начал сдавать больших панд в аренду для укрепления отношений с другими государствами. По истечении согласованного срока животные возвращаются на родину. В случае, если у них появляется детеныш, по достижении четырех лет он также возвращается в Китай.
Возвращение панд в КНР произойдет на фоне подготовки к саммиту президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, намерен ли Байден в диалоге со своим китайским визами поднимать вопрос о продлении пребывания семейства панд в Вашингтоне.