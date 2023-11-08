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Семья больших панд в среду вернется из США в Китай - РИА Новости, 08.11.2023
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17:50 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/pandy-1908222676.html
Семья больших панд в среду вернется из США в Китай
Семья больших панд в среду вернется из США в Китай - РИА Новости, 08.11.2023
Семья больших панд в среду вернется из США в Китай
Три панды, долгое время проживавшие в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне и выступавшие в качестве одной из главных достопримечательностей этого... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:50
2023-11-08T17:50
в мире
китай
вашингтон (штат)
си цзиньпин
джо байден
карин жан-пьер
сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Три панды, долгое время проживавшие в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне и выступавшие в качестве одной из главных достопримечательностей этого заведения, в среду отправятся обратно в Китай, сообщает телеканал CBS. Как напоминает телеканал, панды Мэйсян и Тяньтянь вернутся на родину после 23 лет пребывания в США. В 2000 году их доставили в вашингтонский зоопарк в рамках программы по исследованиям и разведению, а в 2020 году у них родился детеныш по имени Сяо Цицзи, который теперь также отправится в Китай вместе с родителями. Вылет панд из американской столицы намечен ориентировочно на 13.00 (21.00 по мск). Грузовики доставят млекопитающих в аэропорт Даллес, где их пересадят на "FedEx Panda Express" - специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой. Китай с 80-х годов прошлого века начал сдавать больших панд в аренду для укрепления отношений с другими государствами. По истечении согласованного срока животные возвращаются на родину. В случае, если у них появляется детеныш, по достижении четырех лет он также возвращается в Китай. Возвращение панд в КНР произойдет на фоне подготовки к саммиту президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, намерен ли Байден в диалоге со своим китайским визами поднимать вопрос о продлении пребывания семейства панд в Вашингтоне.
https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html
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китай
вашингтон (штат)
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в мире, китай, вашингтон (штат), си цзиньпин, джо байден, карин жан-пьер, сша, boeing 777
В мире, Китай, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, Boeing 777
Семья больших панд в среду вернется из США в Китай

Семья больших панд в среду улетит из Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне в КНР

© AP Photo / Jacquelyn MartinГигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
Гигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Гигантские панды в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Три панды, долгое время проживавшие в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне и выступавшие в качестве одной из главных достопримечательностей этого заведения, в среду отправятся обратно в Китай, сообщает телеканал CBS.
Как напоминает телеканал, панды Мэйсян и Тяньтянь вернутся на родину после 23 лет пребывания в США. В 2000 году их доставили в вашингтонский зоопарк в рамках программы по исследованиям и разведению, а в 2020 году у них родился детеныш по имени Сяо Цицзи, который теперь также отправится в Китай вместе с родителями.
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Вылет панд из американской столицы намечен ориентировочно на 13.00 (21.00 по мск). Грузовики доставят млекопитающих в аэропорт Даллес, где их пересадят на "FedEx Panda Express" - специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой.
Китай с 80-х годов прошлого века начал сдавать больших панд в аренду для укрепления отношений с другими государствами. По истечении согласованного срока животные возвращаются на родину. В случае, если у них появляется детеныш, по достижении четырех лет он также возвращается в Китай.
Возвращение панд в КНР произойдет на фоне подготовки к саммиту президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, намерен ли Байден в диалоге со своим китайским визами поднимать вопрос о продлении пребывания семейства панд в Вашингтоне.
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