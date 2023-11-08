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Советник патриарха рассказал о последствиях решения Минкульта Украины - РИА Новости, 08.11.2023
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Религия
 
03:06 08.11.2023 (обновлено: 15:25 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/lavra-1908056451.html
Советник патриарха рассказал о последствиях решения Минкульта Украины
Советник патриарха рассказал о последствиях решения Минкульта Украины - РИА Новости, 08.11.2023
Советник патриарха рассказал о последствиях решения Минкульта Украины
Не исключено, что украинские коррумпированные чиновники во время "проверки подлинности" мощей Киево-Печерских святых, могут украсть фрагменты, а потом продать... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:06
2023-11-08T15:25
религия
украина
николай балашов
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Не исключено, что украинские коррумпированные чиновники во время "проверки подлинности" мощей Киево-Печерских святых, могут украсть фрагменты, а потом продать их на западные рынки, предположил в беседе с РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что министерство культуры и информационной политики Украины намерено в ближайшее время проверить святыни на подлинность мощей святых, которые хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры. В УПЦ отметили, что министр культуры Украины обосновал проведение экспертизы мощей, ссылаясь на "общественный запрос", так, по его словам, она предостережет власти от возможных "обвинений, что хранят не те святыни или что они украдены". "Думаю, учитывая высокий уровень коррумпированности украинских госчиновников, после этой "проверки подлинности" святых мощей силами работников минкультуры Украины - они могут просто стащить фрагменты при ревизии, "проверке подлинности" - надо ожидать появления фрагментов реликвий Печерских чудотворцев на западноевропейских антикварных рынках", - сказал Балашов. По данным УПЦ, минкультуры Украины 5 октября "уже отобрало у черниговских верующих мощи трех святых" - святителя Феодосия, святителя Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских. Эти реликвии находились в Черниговском Свято-Троицком кафедральном соборе, который представители министерства при поддержке полиции опломбировали. При этом никаких подтверждающих документов об инвентаризации мощей у них нет, как утверждает УПЦ, указанные святыни "были банально похищены" сотрудниками заповедника. В УПЦ относительно экспертизы мощей из Киево-Печерской лавры предположили, что это межправительственные договоренности между Украиной и Румынией о поиске мощей святой Феодоры Склоны, которые, как предполагают румынские исследователи, могут быть в Лавре, для обмена их на остатки гетманов Филиппа Орлика и Ивана Мазепы, захороненных на территории Румынии.
https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html
https://ria.ru/20231023/lavra-1904679242.html
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украина, николай балашов, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Николай Балашов, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Советник патриарха рассказал о последствиях решения Минкульта Украины

Балашов: украинские чиновники могут украсть мощи святых из Киевской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Не исключено, что украинские коррумпированные чиновники во время "проверки подлинности" мощей Киево-Печерских святых, могут украсть фрагменты, а потом продать их на западные рынки, предположил в беседе с РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что министерство культуры и информационной политики Украины намерено в ближайшее время проверить святыни на подлинность мощей святых, которые хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры. В УПЦ отметили, что министр культуры Украины обосновал проведение экспертизы мощей, ссылаясь на "общественный запрос", так, по его словам, она предостережет власти от возможных "обвинений, что хранят не те святыни или что они украдены".
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"Думаю, учитывая высокий уровень коррумпированности украинских госчиновников, после этой "проверки подлинности" святых мощей силами работников минкультуры Украины - они могут просто стащить фрагменты при ревизии, "проверке подлинности" - надо ожидать появления фрагментов реликвий Печерских чудотворцев на западноевропейских антикварных рынках", - сказал Балашов.
По данным УПЦ, минкультуры Украины 5 октября "уже отобрало у черниговских верующих мощи трех святых" - святителя Феодосия, святителя Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских. Эти реликвии находились в Черниговском Свято-Троицком кафедральном соборе, который представители министерства при поддержке полиции опломбировали. При этом никаких подтверждающих документов об инвентаризации мощей у них нет, как утверждает УПЦ, указанные святыни "были банально похищены" сотрудниками заповедника.
В УПЦ относительно экспертизы мощей из Киево-Печерской лавры предположили, что это межправительственные договоренности между Украиной и Румынией о поиске мощей святой Феодоры Склоны, которые, как предполагают румынские исследователи, могут быть в Лавре, для обмена их на остатки гетманов Филиппа Орлика и Ивана Мазепы, захороненных на территории Румынии.
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