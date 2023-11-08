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В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола" - РИА Новости, 08.11.2023
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12:31 08.11.2023 (обновлено: 12:36 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908119901.html
В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола"
В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола" - РИА Новости, 08.11.2023
В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола"
Десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" выявлено в России, ожидается его распространение в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:31
2023-11-08T12:36
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" выявлено в России, ожидается его распространение в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.&quot;Сегодня мы получили новые результаты... в стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом &quot;пирола&quot;. До 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус&quot;, - сказала Попова журналистам.Она уточнила, что все случаи завозные, однако ожидается распространение этого варианта в России.
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россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова
Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Анна Попова
В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола"

Попова: в РФ выявили 10 случаев инфицирования вариантом коронавируса "пирола"

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" выявлено в России, ожидается его распространение в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Сегодня мы получили новые результаты... в стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "пирола". До 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус", - сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что все случаи завозные, однако ожидается распространение этого варианта в России.
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