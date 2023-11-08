https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908119901.html

В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола"

В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола" - РИА Новости, 08.11.2023

В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса "пирола"

Десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" выявлено в России, ожидается его распространение в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:31

2023-11-08T12:31

2023-11-08T12:36

россия

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" выявлено в России, ожидается его распространение в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня мы получили новые результаты... в стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "пирола". До 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус", - сказала Попова журналистам.Она уточнила, что все случаи завозные, однако ожидается распространение этого варианта в России.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова