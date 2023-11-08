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Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран - РИА Новости, 08.11.2023
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11:27 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kitay-1908104541.html
Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран
Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран - РИА Новости, 08.11.2023
Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран
Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:27
2023-11-08T11:27
китай
россия
сергей шойгу
чжан юся
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве. "Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга", - сказал Шойгу. Он напомнил, что предыдущая его встреча с Чжаном Юся состоялась на прошлой неделе в Китае на полях 10-го Пекинского Сяншаньского форума. "Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран - Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. "В текущем году главы государств провели две личные встречи - в Москве и Пекине. Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - отметил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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китай, россия, сергей шойгу, чжан юся, безопасность
Китай, Россия, Сергей Шойгу, Чжан Юся, Безопасность
Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран

Шойгу: военное сотрудничество России и КНР ведется только в интересах друг друга

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.
"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга", - сказал Шойгу.
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Он напомнил, что предыдущая его встреча с Чжаном Юся состоялась на прошлой неделе в Китае на полях 10-го Пекинского Сяншаньского форума. "Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран - Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
"В текущем году главы государств провели две личные встречи - в Москве и Пекине. Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - отметил министр обороны РФ.
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