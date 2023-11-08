https://ria.ru/20231108/kitay-1908104541.html

Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран

Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран - РИА Новости, 08.11.2023

Шойгу заявил, что военные связи с Китаем не направлены против третьих стран

Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:27

2023-11-08T11:27

2023-11-08T11:27

китай

россия

сергей шойгу

чжан юся

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, ведется исключительно в интересах друг друга, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве. "Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга", - сказал Шойгу. Он напомнил, что предыдущая его встреча с Чжаном Юся состоялась на прошлой неделе в Китае на полях 10-го Пекинского Сяншаньского форума. "Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран - Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. "В текущем году главы государств провели две личные встречи - в Москве и Пекине. Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - отметил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, сергей шойгу, чжан юся, безопасность