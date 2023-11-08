https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html

Алиев заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну

Алиев заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну - РИА Новости, 08.11.2023

Алиев заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на военном параде в Карабахе заявил, что руководство Армении могло бы предотвратить войну 2020 года, если бы прислушалось к... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:40

2023-11-08T16:40

2023-11-08T16:40

в мире

азербайджан

армения

баку

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация в зоне карабахского конфликта

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БАКУ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на военном параде в Карабахе заявил, что руководство Армении могло бы предотвратить войну 2020 года, если бы прислушалось к доводам Баку. В среду в Азербайджане проходят праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне, окончившейся поражением армянской стороны. В главном городе Карабаха прошел военный парад, который транслировал в прямом эфире азербайджанский государственный телеканал АзТВ. "Я неоднократно заявлял с различных трибун, что мы не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство. Если переговоры будут безрезультатными, то мы, применив силу, на основе международного права освободим родные земли от оккупантов на поле боя. Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: если вы не уйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя", - сказал Алиев. По его словам, "после шушинской победы армянская сторона фактически была готова капитулировать и через день подписала акт о капитуляции". "В то время наши вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь – на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг. Тогда (10 ноября 2020 года – ред.) я не сомневался, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят здесь, в городе Ханкенди. Прекращение 44-дневной войны 10 ноября 2020 года позволило нам без единого выстрела вернуть Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы", - отметил Алиев. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231025/aliev-1905202455.html

https://ria.ru/20231021/konflikt-1904289556.html

азербайджан

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баку

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в мире, азербайджан, армения, баку, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в зоне карабахского конфликта