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Избегающий тип привязанности в отношениях: что это такое, признаки и как избавиться
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13:24 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/izbegayuschiy_tip_privyazannosti-1903905031.html
Родом из детства: избегающий тип привязанности, как он влияет на отношения
Избегающий тип привязанности в отношениях: что это такое, признаки и как избавиться
Родом из детства: избегающий тип привязанности, как он влияет на отношения
Избегающий тип привязанности — это сформированная в детстве модель поведения, при которой люди боятся сближения. Что это такое простыми словами, как распознать... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:24
2023-11-08T13:24
общество
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МОСКВА, 08 ноя - РИА Новости. Избегающий тип привязанности — это сформированная в детстве модель поведения, при которой люди боятся сближения. Что это такое простыми словами, как распознать избегающий тип у детей и взрослых, и как он влияет на отношения мужчин и женщин, — в материале РИА Новости.Избегающий тип привязанности у людейВ 50-х годах прошлого века психологи Джон Боулби и Мэри Эйнсворт разработали теорию, согласно которой тот или иной тип привязанности формируется в раннем возрасте и определяет то, как человек будет взаимодействовать с другими людьми. Специалисты выделили три основных типа: надежный, тревожный и избегающий. Первый считается наиболее “здоровым”, потому что люди с надежным типом не избегают одиночества, не боятся вступать в близкие отношения, проявлять себя или быть уязвимыми. Представители тревожного типа часто опасаются, что их бросят, поэтому с трудом выдерживают долгую разлуку и нередко жертвуют своими желаниями и потребностями ради партнера. Люди с избегающим типом привязанности, наоборот, боятся сближения, редко проявляют эмоции и стараются во всем полагаться на себя.“Они не терпят контроля, при сближении чувствуют дискомфорт и сами отталкивают людей, чаще всего пытаются показать, что им никто не нужен, а партнеры жалуются на их отстраненность и равнодушие. Однако это лишь маска — люди с таким типом привязанности так же нуждаются в близости, как другие, просто подавляют это в себе”, — рассказала Диана Бергерсен, практикующий психолог, руководитель кризисного центра “Без паники” и психологического центра МИПИП (Международный Институт Психологии и Психотерапии).ПризнакиОсновные признаки человека с избегающим типом привязанности:“Такие люди не жалуются, рассчитывают только на себя, избегают конфликтов. Независимость и самодостаточность для них важнее всего, они не готовы променять их на близкие отношения. Их тянет к людям, но они держат комфортную для себя дистанцию. Всегда начеку, не допускают попыток контролировать или заходить на свою территорию”, — добавила Марина Багаева, психолог, тренер (EACEIP) по развитию эмоционального интеллекта.Как ведет себя взрослыйВзрослые с избегающим типом привязанности устанавливают дистанцию между собой и партнером, могут испытывать дискомфорт из-за чрезмерной близости, плохо понимают чувства окружающих людей и игнорируют свои переживания.“Подавление собственных эмоций часто приводит к повышению уровня агрессии: обидеть близкого или наказать ребенка для такого человека не представляется чем-то плохим. Людей с таким типом привязанности тяготят слишком близкие отношения, они вызывают у них излишнюю тревогу, хотя потребность в образовании пар и вступлении в брак у них сохраняется. Потребность в уединении преобладает, потому что они доверяют только себе, хотя иногда имеют низкую самооценку и склонны винить себя”, — отметила психолог-консультант, семейный психолог Виктория Смирнова.Часто такие люди могут отказываться от поддержки, даже если она им действительно нужна, и казаться безразличными и холодными.Как ведет себя ребенокПо словам Виктории Смирновой, дети с избегающим типом ведут себя равнодушно и безразлично по отношению к матери или другому значимому взрослому. На первый взгляд их будто ничего не беспокоит: разлука с матерью не заставляет плакать или переживать, а ее возвращение не доставляет ребенку радости.“Это “удобные” дети, которых легко оставить в незнакомой компании и даже не обязательно играть с ними. Хотя, на самом деле, именно такие малыши находятся в состоянии постоянного хронического стресса. Их переживания и страхи спрятаны в глубине души, а внешне они спокойны. В школьном возрасте дети с избегающим типом привязанности любят уединение, но несмотря на это чаще обижают сверстников”, — прокомментировала эксперт.При избегающем типе привязанности ребенок может проявлять независимость и предпочитает самостоятельно решать проблемы, стремится к одиночеству и обычно не нуждается в утешении со стороны взрослого.Причины и как формируетсяТип привязанности формируется в раннем детстве: с первых минут после рождения ребенка мать проявляет заботу, а малыш неосознанно подстраивается под нее. Так возникает система “мать и дитя”, которая создает и поддерживает наилучшие условия для выживания младенца. Когда ребенок начинает самостоятельно изучать мир, ему необходимо отделяться от матери хотя бы на время. Модель привязанности закрепляется в его поведении, подчеркнула Виктория Смирнова.“Первичная детская привязанность становится основой для развития личностных черт взрослого и способов его взаимоотношений с другими людьми. Теория выделяет надежные и ненадежные типы первичной привязанности в зависимости от того, насколько хорошо удовлетворена у ребенка потребность в материнской любви. Избегающий вид относится к ненадежному типу”, — объяснила специалист.Основная причина его формирования — неудовлетворенная потребность ребенка в материнской любви. Большинству не нужно прилагать излишних усилий, чтобы стать достаточно хорошей матерью, но у каждой седьмой женщины родительское поведение по тем или иным физиологическим или социальным причинам формируется неправильно, отметила психолог. Это означает, что 15% матерей не в состоянии испытывать полную радость от материнства и оказываются неспособными удовлетворить все позывы и потребности ребенка.“Если мама относится к ребенку отстраненно, у него формируется избегающий тип привязанности”, — заключила Виктория Смирнова.ВидыИзбегающую привязанность можно еще разделить на три вида: тревожно-избегающая, расслабленно-избегающая и избегающе-отвергающая.Тревожно-избегающийЧеловек с таким типом привязанности может вести себя непредсказуемо: то избегать близости и контакта, то резко негативно реагировать на одиночество. Он хочет эмоциональной связи, но боится ее, опасаясь, что его бросят. Зачастую подобные люди не доверяют партнеру и не считают себя достойными его любви, могут саботировать отношения и раскачивать эмоциональные качели, из-за чего близкий человек становится апатичным и отстраненным.Расслабленно-избегающийЛюди с расслабленно-избегающим типом привязанности не ищут длительных связей и легко их разрывают.“Скорее всего их чрезмерно опекали в детстве. Они снова и снова влюбляясь в кого-либо, повторяют ошибки, так как действуют по внутреннему трафарету. И чтобы разорвать этот порочный круг восторгов и разочарований, необходимо углубиться в психологию отношений”, — рассказала Элла Дутова, психолог, сертифицированный коуч PCC ICF.Избегающе-отвергающийИзбегающе-отвергающий тип привязанности характерен для независимых людей, которые подавляют или скрывают свои эмоции. Часто они кажутся чрезмерно эгоистичными и самовлюбленными: положительно воспринимают себя и отрицательно — других. В романтических отношениях стараются держать все под контролем, но могут быстро устать от близости и эмоционально отстраниться от партнера.Как влияет избегающий тип привязанностиИзбегающий тип привязанности не приговор, но при построении дружеских или романтических отношений могут возникнуть проблемы и недопонимания. Таким людям нужно больше времени для установления эмоциональной связи и больше личного пространства.На отношения мужчин и женщинМужчины с избегающей привязанностью не умеют строить длительные здоровые отношения, боятся вступать в брак и опасаются отцовства. Женщины тоже не стремятся к длительным связям, могут вести себя ветрено. При этом оба пола предпочитают скрывать эмоции.“Базовое недоверие к другим у избегающего типа порождает сомнения в правильности выбора и стремление держать дистанцию. Он может неожиданно пропасть из виду, а потом появиться вновь. В браке такие выбирают раздельное ведение бюджета или гостевую семью, спокойно переживают отдаление второго супруга и даже предоставляют ему личную свободу, при этом нуждаясь в любви, хотя внешне никак этого не проявляя”, — отметила Виктория Смирнова.На дружбуВ дружбе человек с таким типом привязанности не делится переживаниями, не любит говорить о своих чувствах, избегает эмоциональной и телесной близости. Он может часто отстраняться, пропадать, не отвечать на звонки и сообщения, отказываться от встреч. При этом избегающий тип нуждается в дружбе и тесном взаимодействии, хотя тяготится этим.“Взрослый с избегающим типом привязанности предпочитает дружить с более сильной личностью, так как хочет полагаться на ее мнение. Одновременно ему требуются постоянные доказательства дружбы. Потребность признания в дружеских отношениях повышают тревожность и могут вызывать вспышки недовольства и гнева”, — пояснила психолог.Как избавиться от избегающего типа привязанностиМенять тип привязанности следует только в тех случаях, когда способ взаимодействия с людьми причиняет неудобства или разрушает брак. В таком случае помогут занятия с психологом, психотерапия, которые могут быть направлены на проработку детской травмы, комплексов, помогут научиться доверять людям и повысить самооценку.“Так как в основе этого типа лежит базовое недоверие к другим, низкая самооценка и подавление собственных эмоций, следует начать с их изменения. Однако важнее знать свой тип привязанности, чем менять его. Эти знания дадут возможность лучше понимать свои поступки, снизят уровень тревожности и позволят развить сильные стороны — самодостаточность и уединение”, — посоветовала Виктория Смирнова.Также можно попробовать вести дневник эмоций, понемногу расширять круг общения, стараться обсуждать проблемы, а не замалчивать их.Что делать и как вести себя если у партнера избегающий тип привязанностиПрежде всего нужно учиться конструктивной коммуникации, принимать особенности поведения партнера и поддерживать его.“Избегающий тип привязанности у партнера — не приговор для брака и отношений.Просто предоставьте ему возможность уединяться при необходимости и в эти моменты не пытайтесь сблизиться. Сдержите свое желание позвонить или написать в мессенджере, тем более встретится. В такие моменты главное не сомневаться в избраннике, воспринимать его отстраненность не как вашу ненужность, а как дополнительную свободу, которую он вам предоставляет”, — порекомендовала Виктория Смирнова.Еще несколько полезных советов дал Денис Макаровский, клинический психолог, кандидат наук, руководитель клиники душевного здоровья ProfReab:“Партнер будет избегать разговоров о своих чувствах или проблемах. Не давите на него и не навязывайте чувство вины за то, что он не очень легок в общении. Люди с избегающим типом могут казаться равнодушными или отстраненными, но это не так. Помните, что они могут испытывать панический ужас перед перспективой открыться.Нужно помнить, что человек точно нуждается во времени и пространстве для саморефлексии или восстановления эмоциональной энергии. Будьте терпимыми и дайте им эту возможность”, — посоветовал Денис Макаровский.Эксперт добавил, что когда партнер наконец решит поделиться своими мыслями или чувствами, следует проявить интерес, внимательно слушать и попытаться понять его эмоциональное состояние. Также человеку нужна будет поддержка, если он решит работать над изменением своего типа привязанности. Поэтому потребуются усилия и время.
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общество, психология, люди, отношения, мужчины, женщины
Общество, Психология, люди, отношения, мужчины, женщины

Родом из детства: избегающий тип привязанности, как он влияет на отношения

© iStock.com / PeopleImagesИзбегающий тип привязанности
Избегающий тип привязанности - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / PeopleImages
Избегающий тип привязанности
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Оглавление
МОСКВА, 08 ноя - РИА Новости. Избегающий тип привязанности — это сформированная в детстве модель поведения, при которой люди боятся сближения. Что это такое простыми словами, как распознать избегающий тип у детей и взрослых, и как он влияет на отношения мужчин и женщин, — в материале РИА Новости.

Избегающий тип привязанности у людей

В 50-х годах прошлого века психологи Джон Боулби и Мэри Эйнсворт разработали теорию, согласно которой тот или иной тип привязанности формируется в раннем возрасте и определяет то, как человек будет взаимодействовать с другими людьми. Специалисты выделили три основных типа: надежный, тревожный и избегающий. Первый считается наиболее “здоровым”, потому что люди с надежным типом не избегают одиночества, не боятся вступать в близкие отношения, проявлять себя или быть уязвимыми. Представители тревожного типа часто опасаются, что их бросят, поэтому с трудом выдерживают долгую разлуку и нередко жертвуют своими желаниями и потребностями ради партнера. Люди с избегающим типом привязанности, наоборот, боятся сближения, редко проявляют эмоции и стараются во всем полагаться на себя.
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“Они не терпят контроля, при сближении чувствуют дискомфорт и сами отталкивают людей, чаще всего пытаются показать, что им никто не нужен, а партнеры жалуются на их отстраненность и равнодушие. Однако это лишь маска — люди с таким типом привязанности так же нуждаются в близости, как другие, просто подавляют это в себе”, — рассказала Диана Бергерсен, практикующий психолог, руководитель кризисного центра “Без паники” и психологического центра МИПИП (Международный Институт Психологии и Психотерапии).

Признаки

Основные признаки человека с избегающим типом привязанности:
  1. 1.
    Скупость в проявлении эмоций, отстраненность, равнодушие.
  2. 2.
    Избегание эмоциональной близости.
  3. 3.
    Холодность и безразличие.
  4. 4.
    Нежелание вступать в отношения, ориентация на краткосрочные связи без обязательств.
  5. 5.
    Закрытость: нежелание делиться мыслями, переживаниями, планами.
  6. 6.
    Доминирование любой сферы жизни над отношениями (карьера, самореализация, дружба и т.д.).
  7. 7.
    Независимость: сложно просить и принимать помощь.
  8. 8.
    Проблемы с доверием.
“Такие люди не жалуются, рассчитывают только на себя, избегают конфликтов. Независимость и самодостаточность для них важнее всего, они не готовы променять их на близкие отношения. Их тянет к людям, но они держат комфортную для себя дистанцию. Всегда начеку, не допускают попыток контролировать или заходить на свою территорию”, — добавила Марина Багаева, психолог, тренер (EACEIP) по развитию эмоционального интеллекта.
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Как ведет себя взрослый

Взрослые с избегающим типом привязанности устанавливают дистанцию между собой и партнером, могут испытывать дискомфорт из-за чрезмерной близости, плохо понимают чувства окружающих людей и игнорируют свои переживания.
“Подавление собственных эмоций часто приводит к повышению уровня агрессии: обидеть близкого или наказать ребенка для такого человека не представляется чем-то плохим. Людей с таким типом привязанности тяготят слишком близкие отношения, они вызывают у них излишнюю тревогу, хотя потребность в образовании пар и вступлении в брак у них сохраняется. Потребность в уединении преобладает, потому что они доверяют только себе, хотя иногда имеют низкую самооценку и склонны винить себя”, — отметила психолог-консультант, семейный психолог Виктория Смирнова.
Часто такие люди могут отказываться от поддержки, даже если она им действительно нужна, и казаться безразличными и холодными.
© iStock.com / fizkesДевушка сидит на диване
Девушка сидит на диване - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / fizkes
Девушка сидит на диване

Как ведет себя ребенок

По словам Виктории Смирновой, дети с избегающим типом ведут себя равнодушно и безразлично по отношению к матери или другому значимому взрослому. На первый взгляд их будто ничего не беспокоит: разлука с матерью не заставляет плакать или переживать, а ее возвращение не доставляет ребенку радости.
“Это “удобные” дети, которых легко оставить в незнакомой компании и даже не обязательно играть с ними. Хотя, на самом деле, именно такие малыши находятся в состоянии постоянного хронического стресса. Их переживания и страхи спрятаны в глубине души, а внешне они спокойны. В школьном возрасте дети с избегающим типом привязанности любят уединение, но несмотря на это чаще обижают сверстников”, — прокомментировала эксперт.
При избегающем типе привязанности ребенок может проявлять независимость и предпочитает самостоятельно решать проблемы, стремится к одиночеству и обычно не нуждается в утешении со стороны взрослого.
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Причины и как формируется

Тип привязанности формируется в раннем детстве: с первых минут после рождения ребенка мать проявляет заботу, а малыш неосознанно подстраивается под нее. Так возникает система “мать и дитя”, которая создает и поддерживает наилучшие условия для выживания младенца. Когда ребенок начинает самостоятельно изучать мир, ему необходимо отделяться от матери хотя бы на время. Модель привязанности закрепляется в его поведении, подчеркнула Виктория Смирнова.
“Первичная детская привязанность становится основой для развития личностных черт взрослого и способов его взаимоотношений с другими людьми. Теория выделяет надежные и ненадежные типы первичной привязанности в зависимости от того, насколько хорошо удовлетворена у ребенка потребность в материнской любви. Избегающий вид относится к ненадежному типу”, — объяснила специалист.
© iStock.com / SolovyovaГрустная девочка стоит у окна
Грустная девочка стоит у окна - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / Solovyova
Грустная девочка стоит у окна
Основная причина его формирования — неудовлетворенная потребность ребенка в материнской любви. Большинству не нужно прилагать излишних усилий, чтобы стать достаточно хорошей матерью, но у каждой седьмой женщины родительское поведение по тем или иным физиологическим или социальным причинам формируется неправильно, отметила психолог. Это означает, что 15% матерей не в состоянии испытывать полную радость от материнства и оказываются неспособными удовлетворить все позывы и потребности ребенка.
“Если мама относится к ребенку отстраненно, у него формируется избегающий тип привязанности”, — заключила Виктория Смирнова.

Виды

Избегающую привязанность можно еще разделить на три вида: тревожно-избегающая, расслабленно-избегающая и избегающе-отвергающая.

Тревожно-избегающий

Человек с таким типом привязанности может вести себя непредсказуемо: то избегать близости и контакта, то резко негативно реагировать на одиночество. Он хочет эмоциональной связи, но боится ее, опасаясь, что его бросят. Зачастую подобные люди не доверяют партнеру и не считают себя достойными его любви, могут саботировать отношения и раскачивать эмоциональные качели, из-за чего близкий человек становится апатичным и отстраненным.
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Расслабленно-избегающий

Люди с расслабленно-избегающим типом привязанности не ищут длительных связей и легко их разрывают.
“Скорее всего их чрезмерно опекали в детстве. Они снова и снова влюбляясь в кого-либо, повторяют ошибки, так как действуют по внутреннему трафарету. И чтобы разорвать этот порочный круг восторгов и разочарований, необходимо углубиться в психологию отношений”, — рассказала Элла Дутова, психолог, сертифицированный коуч PCC ICF.

Избегающе-отвергающий

Избегающе-отвергающий тип привязанности характерен для независимых людей, которые подавляют или скрывают свои эмоции. Часто они кажутся чрезмерно эгоистичными и самовлюбленными: положительно воспринимают себя и отрицательно — других. В романтических отношениях стараются держать все под контролем, но могут быстро устать от близости и эмоционально отстраниться от партнера.
© iStock.com / PeopleImagesМолодая пара в ссоре
Молодая пара в ссоре - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / PeopleImages
Молодая пара в ссоре

Как влияет избегающий тип привязанности

Избегающий тип привязанности не приговор, но при построении дружеских или романтических отношений могут возникнуть проблемы и недопонимания. Таким людям нужно больше времени для установления эмоциональной связи и больше личного пространства.

На отношения мужчин и женщин

Мужчины с избегающей привязанностью не умеют строить длительные здоровые отношения, боятся вступать в брак и опасаются отцовства. Женщины тоже не стремятся к длительным связям, могут вести себя ветрено. При этом оба пола предпочитают скрывать эмоции.
“Базовое недоверие к другим у избегающего типа порождает сомнения в правильности выбора и стремление держать дистанцию. Он может неожиданно пропасть из виду, а потом появиться вновь. В браке такие выбирают раздельное ведение бюджета или гостевую семью, спокойно переживают отдаление второго супруга и даже предоставляют ему личную свободу, при этом нуждаясь в любви, хотя внешне никак этого не проявляя”, — отметила Виктория Смирнова.
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На дружбу

В дружбе человек с таким типом привязанности не делится переживаниями, не любит говорить о своих чувствах, избегает эмоциональной и телесной близости. Он может часто отстраняться, пропадать, не отвечать на звонки и сообщения, отказываться от встреч. При этом избегающий тип нуждается в дружбе и тесном взаимодействии, хотя тяготится этим.
“Взрослый с избегающим типом привязанности предпочитает дружить с более сильной личностью, так как хочет полагаться на ее мнение. Одновременно ему требуются постоянные доказательства дружбы. Потребность признания в дружеских отношениях повышают тревожность и могут вызывать вспышки недовольства и гнева”, — пояснила психолог.
© iStock.com / fizkesДевушка избегает друзей
Девушка избегает друзей - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / fizkes
Девушка избегает друзей

Как избавиться от избегающего типа привязанности

Менять тип привязанности следует только в тех случаях, когда способ взаимодействия с людьми причиняет неудобства или разрушает брак. В таком случае помогут занятия с психологом, психотерапия, которые могут быть направлены на проработку детской травмы, комплексов, помогут научиться доверять людям и повысить самооценку.
“Так как в основе этого типа лежит базовое недоверие к другим, низкая самооценка и подавление собственных эмоций, следует начать с их изменения. Однако важнее знать свой тип привязанности, чем менять его. Эти знания дадут возможность лучше понимать свои поступки, снизят уровень тревожности и позволят развить сильные стороны — самодостаточность и уединение”, — посоветовала Виктория Смирнова.
Также можно попробовать вести дневник эмоций, понемногу расширять круг общения, стараться обсуждать проблемы, а не замалчивать их.
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Что делать и как вести себя если у партнера избегающий тип привязанности

Прежде всего нужно учиться конструктивной коммуникации, принимать особенности поведения партнера и поддерживать его.
“Избегающий тип привязанности у партнера — не приговор для брака и отношений.
Просто предоставьте ему возможность уединяться при необходимости и в эти моменты не пытайтесь сблизиться. Сдержите свое желание позвонить или написать в мессенджере, тем более встретится. В такие моменты главное не сомневаться в избраннике, воспринимать его отстраненность не как вашу ненужность, а как дополнительную свободу, которую он вам предоставляет”, — порекомендовала Виктория Смирнова.
© iStock.com / AsiaVisionМолодая пара держится за руки
Молодая пара держится за руки - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / AsiaVision
Молодая пара держится за руки
Еще несколько полезных советов дал Денис Макаровский, клинический психолог, кандидат наук, руководитель клиники душевного здоровья ProfReab:
“Партнер будет избегать разговоров о своих чувствах или проблемах. Не давите на него и не навязывайте чувство вины за то, что он не очень легок в общении. Люди с избегающим типом могут казаться равнодушными или отстраненными, но это не так. Помните, что они могут испытывать панический ужас перед перспективой открыться.
Нужно помнить, что человек точно нуждается во времени и пространстве для саморефлексии или восстановления эмоциональной энергии. Будьте терпимыми и дайте им эту возможность”, — посоветовал Денис Макаровский.
Эксперт добавил, что когда партнер наконец решит поделиться своими мыслями или чувствами, следует проявить интерес, внимательно слушать и попытаться понять его эмоциональное состояние. Также человеку нужна будет поддержка, если он решит работать над изменением своего типа привязанности. Поэтому потребуются усилия и время.
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