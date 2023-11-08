https://ria.ru/20231108/izbegayuschiy_tip_privyazannosti-1903905031.html

Родом из детства: избегающий тип привязанности, как он влияет на отношения

Избегающий тип привязанности в отношениях: что это такое, признаки и как избавиться

Родом из детства: избегающий тип привязанности, как он влияет на отношения

Избегающий тип привязанности — это сформированная в детстве модель поведения, при которой люди боятся сближения. Что это такое простыми словами, как распознать... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:24

2023-11-08T13:24

2023-11-08T13:24

общество

психология

люди

отношения

мужчины

женщины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903912832_0:246:2693:1761_1920x0_80_0_0_c98b0a02fa595923e4878e2f9251a228.jpg

МОСКВА, 08 ноя - РИА Новости. Избегающий тип привязанности — это сформированная в детстве модель поведения, при которой люди боятся сближения. Что это такое простыми словами, как распознать избегающий тип у детей и взрослых, и как он влияет на отношения мужчин и женщин, — в материале РИА Новости.Избегающий тип привязанности у людейВ 50-х годах прошлого века психологи Джон Боулби и Мэри Эйнсворт разработали теорию, согласно которой тот или иной тип привязанности формируется в раннем возрасте и определяет то, как человек будет взаимодействовать с другими людьми. Специалисты выделили три основных типа: надежный, тревожный и избегающий. Первый считается наиболее “здоровым”, потому что люди с надежным типом не избегают одиночества, не боятся вступать в близкие отношения, проявлять себя или быть уязвимыми. Представители тревожного типа часто опасаются, что их бросят, поэтому с трудом выдерживают долгую разлуку и нередко жертвуют своими желаниями и потребностями ради партнера. Люди с избегающим типом привязанности, наоборот, боятся сближения, редко проявляют эмоции и стараются во всем полагаться на себя.“Они не терпят контроля, при сближении чувствуют дискомфорт и сами отталкивают людей, чаще всего пытаются показать, что им никто не нужен, а партнеры жалуются на их отстраненность и равнодушие. Однако это лишь маска — люди с таким типом привязанности так же нуждаются в близости, как другие, просто подавляют это в себе”, — рассказала Диана Бергерсен, практикующий психолог, руководитель кризисного центра “Без паники” и психологического центра МИПИП (Международный Институт Психологии и Психотерапии).ПризнакиОсновные признаки человека с избегающим типом привязанности:“Такие люди не жалуются, рассчитывают только на себя, избегают конфликтов. Независимость и самодостаточность для них важнее всего, они не готовы променять их на близкие отношения. Их тянет к людям, но они держат комфортную для себя дистанцию. Всегда начеку, не допускают попыток контролировать или заходить на свою территорию”, — добавила Марина Багаева, психолог, тренер (EACEIP) по развитию эмоционального интеллекта.Как ведет себя взрослыйВзрослые с избегающим типом привязанности устанавливают дистанцию между собой и партнером, могут испытывать дискомфорт из-за чрезмерной близости, плохо понимают чувства окружающих людей и игнорируют свои переживания.“Подавление собственных эмоций часто приводит к повышению уровня агрессии: обидеть близкого или наказать ребенка для такого человека не представляется чем-то плохим. Людей с таким типом привязанности тяготят слишком близкие отношения, они вызывают у них излишнюю тревогу, хотя потребность в образовании пар и вступлении в брак у них сохраняется. Потребность в уединении преобладает, потому что они доверяют только себе, хотя иногда имеют низкую самооценку и склонны винить себя”, — отметила психолог-консультант, семейный психолог Виктория Смирнова.Часто такие люди могут отказываться от поддержки, даже если она им действительно нужна, и казаться безразличными и холодными.Как ведет себя ребенокПо словам Виктории Смирновой, дети с избегающим типом ведут себя равнодушно и безразлично по отношению к матери или другому значимому взрослому. На первый взгляд их будто ничего не беспокоит: разлука с матерью не заставляет плакать или переживать, а ее возвращение не доставляет ребенку радости.“Это “удобные” дети, которых легко оставить в незнакомой компании и даже не обязательно играть с ними. Хотя, на самом деле, именно такие малыши находятся в состоянии постоянного хронического стресса. Их переживания и страхи спрятаны в глубине души, а внешне они спокойны. В школьном возрасте дети с избегающим типом привязанности любят уединение, но несмотря на это чаще обижают сверстников”, — прокомментировала эксперт.При избегающем типе привязанности ребенок может проявлять независимость и предпочитает самостоятельно решать проблемы, стремится к одиночеству и обычно не нуждается в утешении со стороны взрослого.Причины и как формируетсяТип привязанности формируется в раннем детстве: с первых минут после рождения ребенка мать проявляет заботу, а малыш неосознанно подстраивается под нее. Так возникает система “мать и дитя”, которая создает и поддерживает наилучшие условия для выживания младенца. Когда ребенок начинает самостоятельно изучать мир, ему необходимо отделяться от матери хотя бы на время. Модель привязанности закрепляется в его поведении, подчеркнула Виктория Смирнова.“Первичная детская привязанность становится основой для развития личностных черт взрослого и способов его взаимоотношений с другими людьми. Теория выделяет надежные и ненадежные типы первичной привязанности в зависимости от того, насколько хорошо удовлетворена у ребенка потребность в материнской любви. Избегающий вид относится к ненадежному типу”, — объяснила специалист.Основная причина его формирования — неудовлетворенная потребность ребенка в материнской любви. Большинству не нужно прилагать излишних усилий, чтобы стать достаточно хорошей матерью, но у каждой седьмой женщины родительское поведение по тем или иным физиологическим или социальным причинам формируется неправильно, отметила психолог. Это означает, что 15% матерей не в состоянии испытывать полную радость от материнства и оказываются неспособными удовлетворить все позывы и потребности ребенка.“Если мама относится к ребенку отстраненно, у него формируется избегающий тип привязанности”, — заключила Виктория Смирнова.ВидыИзбегающую привязанность можно еще разделить на три вида: тревожно-избегающая, расслабленно-избегающая и избегающе-отвергающая.Тревожно-избегающийЧеловек с таким типом привязанности может вести себя непредсказуемо: то избегать близости и контакта, то резко негативно реагировать на одиночество. Он хочет эмоциональной связи, но боится ее, опасаясь, что его бросят. Зачастую подобные люди не доверяют партнеру и не считают себя достойными его любви, могут саботировать отношения и раскачивать эмоциональные качели, из-за чего близкий человек становится апатичным и отстраненным.Расслабленно-избегающийЛюди с расслабленно-избегающим типом привязанности не ищут длительных связей и легко их разрывают.“Скорее всего их чрезмерно опекали в детстве. Они снова и снова влюбляясь в кого-либо, повторяют ошибки, так как действуют по внутреннему трафарету. И чтобы разорвать этот порочный круг восторгов и разочарований, необходимо углубиться в психологию отношений”, — рассказала Элла Дутова, психолог, сертифицированный коуч PCC ICF.Избегающе-отвергающийИзбегающе-отвергающий тип привязанности характерен для независимых людей, которые подавляют или скрывают свои эмоции. Часто они кажутся чрезмерно эгоистичными и самовлюбленными: положительно воспринимают себя и отрицательно — других. В романтических отношениях стараются держать все под контролем, но могут быстро устать от близости и эмоционально отстраниться от партнера.Как влияет избегающий тип привязанностиИзбегающий тип привязанности не приговор, но при построении дружеских или романтических отношений могут возникнуть проблемы и недопонимания. Таким людям нужно больше времени для установления эмоциональной связи и больше личного пространства.На отношения мужчин и женщинМужчины с избегающей привязанностью не умеют строить длительные здоровые отношения, боятся вступать в брак и опасаются отцовства. Женщины тоже не стремятся к длительным связям, могут вести себя ветрено. При этом оба пола предпочитают скрывать эмоции.“Базовое недоверие к другим у избегающего типа порождает сомнения в правильности выбора и стремление держать дистанцию. Он может неожиданно пропасть из виду, а потом появиться вновь. В браке такие выбирают раздельное ведение бюджета или гостевую семью, спокойно переживают отдаление второго супруга и даже предоставляют ему личную свободу, при этом нуждаясь в любви, хотя внешне никак этого не проявляя”, — отметила Виктория Смирнова.На дружбуВ дружбе человек с таким типом привязанности не делится переживаниями, не любит говорить о своих чувствах, избегает эмоциональной и телесной близости. Он может часто отстраняться, пропадать, не отвечать на звонки и сообщения, отказываться от встреч. При этом избегающий тип нуждается в дружбе и тесном взаимодействии, хотя тяготится этим.“Взрослый с избегающим типом привязанности предпочитает дружить с более сильной личностью, так как хочет полагаться на ее мнение. Одновременно ему требуются постоянные доказательства дружбы. Потребность признания в дружеских отношениях повышают тревожность и могут вызывать вспышки недовольства и гнева”, — пояснила психолог.Как избавиться от избегающего типа привязанностиМенять тип привязанности следует только в тех случаях, когда способ взаимодействия с людьми причиняет неудобства или разрушает брак. В таком случае помогут занятия с психологом, психотерапия, которые могут быть направлены на проработку детской травмы, комплексов, помогут научиться доверять людям и повысить самооценку.“Так как в основе этого типа лежит базовое недоверие к другим, низкая самооценка и подавление собственных эмоций, следует начать с их изменения. Однако важнее знать свой тип привязанности, чем менять его. Эти знания дадут возможность лучше понимать свои поступки, снизят уровень тревожности и позволят развить сильные стороны — самодостаточность и уединение”, — посоветовала Виктория Смирнова.Также можно попробовать вести дневник эмоций, понемногу расширять круг общения, стараться обсуждать проблемы, а не замалчивать их.Что делать и как вести себя если у партнера избегающий тип привязанностиПрежде всего нужно учиться конструктивной коммуникации, принимать особенности поведения партнера и поддерживать его.“Избегающий тип привязанности у партнера — не приговор для брака и отношений.Просто предоставьте ему возможность уединяться при необходимости и в эти моменты не пытайтесь сблизиться. Сдержите свое желание позвонить или написать в мессенджере, тем более встретится. В такие моменты главное не сомневаться в избраннике, воспринимать его отстраненность не как вашу ненужность, а как дополнительную свободу, которую он вам предоставляет”, — порекомендовала Виктория Смирнова.Еще несколько полезных советов дал Денис Макаровский, клинический психолог, кандидат наук, руководитель клиники душевного здоровья ProfReab:“Партнер будет избегать разговоров о своих чувствах или проблемах. Не давите на него и не навязывайте чувство вины за то, что он не очень легок в общении. Люди с избегающим типом могут казаться равнодушными или отстраненными, но это не так. Помните, что они могут испытывать панический ужас перед перспективой открыться.Нужно помнить, что человек точно нуждается во времени и пространстве для саморефлексии или восстановления эмоциональной энергии. Будьте терпимыми и дайте им эту возможность”, — посоветовал Денис Макаровский.Эксперт добавил, что когда партнер наконец решит поделиться своими мыслями или чувствами, следует проявить интерес, внимательно слушать и попытаться понять его эмоциональное состояние. Также человеку нужна будет поддержка, если он решит работать над изменением своего типа привязанности. Поэтому потребуются усилия и время.

https://ria.ru/20231006/privyazannost-1900950891.html

https://ria.ru/20181026/1531512131.html

https://ria.ru/20231017/temperament-1903418651.html

https://ria.ru/20231017/psikhologiya-1903340339.html

https://ria.ru/20231010/schaste-1901600083.html

https://ria.ru/20231016/flegmatik-1903111936.html

https://ria.ru/20230315/sotsiofobiya-1858109729.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, психология, люди, отношения, мужчины, женщины