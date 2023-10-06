https://ria.ru/20231006/privyazannost-1900950891.html

Типы привязанности: какие бывают, как влияют на отношения и как их изменить

Типы привязанности в отношениях: что это такое, какие бывают, их признаки и описание

Типы привязанности: какие бывают, как влияют на отношения и как их изменить

Типы привязанности — это психологическая модель поведения в отношениях, характеризующая то, как человек выражает эмоции и взаимодействует с партнером. Что это... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:47

2023-10-06T15:47

2023-10-06T15:47

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Типы привязанности — это психологическая модель поведения в отношениях, характеризующая то, как человек выражает эмоции и взаимодействует с партнером. Что это такое простыми словами, какие они бывают у мужчин и женщин и что делать при нездоровом типе привязанности у партнера, — в материале РИА Новости.Типы привязанностей в психологииПривязанность — это эмоциональная связь, особое чувство близости, основанное на влюбленности, сильной симпатии или преданности. В конце 50-х годов прошлого века английский психиатр, психоаналитик Джон Боулби попытался объяснить ее формирование и создал теорию привязанности. Стимулом к этому стали наблюдения за поведением детей, которые находились на попечении государства или на длительном лечении. Боули отмечал, что с точки зрения эволюции привязанность увеличивает шансы младенца на выживание. Таким образом тот или иной тип формируется в раннем детстве и помогает в будущем строить отношения с другими людьми.“Для младенца, например, самая главная потребность — это эмоциональная поддержка, забота и защита матери. Взрослые же люди, вступающие в отношения друг с другом, имеют схожую мотивацию. Они стремятся быть вместе, быть в паре и тогда чувствуют себя комфортно и спокойно. Или, наоборот, испытывать большой стресс, одиночество и тревогу, когда один из партнеров далеко”, — рассказала психолог, сертифицированный коуч Элла Дутова.Какие бывают, их описание, причины и признакиКаждый тип привязанности — это совокупность стратегий поведения при взаимодействии людей, которые характеризуется определенной эмоциональной окраской, действиями и реакциями на них.“На каждом этапе развития у детей есть определенные потребности, которые может закрыть только взрослый. На первой младенческой стадии закладывается основа привязанности. Новорожденный нуждается в физической заботе и в контакте с матерью. Это важный момент, потому что при отсутствии такового может сформироваться госпитальный синдром — сильная физическая и психическая отсталость и проблемы с привязанностью из-за отсутствия общения со взрослыми. Также в младенчестве формируется базовое доверие к миру, и если по какой-то причине мать не проявляет нужной теплоты и заботы, это вызывает тревогу, чувство незащищенности, что проявится в следующих периодах развития ребенка”, — объяснила Виктория Мамулашвили, клинический психолог.По ее словам, к году у ребенка должно сформироваться понимание того, что мама и папа — это надежная и безопасная база. Потому что потом начинается период исследования окружающей среды, а к трем годам и вовсе происходит сепарация. Если отдать ребенка в сад до того, как он станет самостоятельным и сможет находиться без родителей, то это скорее всего сформирует тревожный тип привязанности.С трех до шести дети уже вовсю взаимодействуют с внешним миром. Здесь и возникает кризис трех лет, поэтому ребенку необходима поддержка, опора, а разрешать конфликты нужно где-то с компромиссом, а где-то — выстраивать рамки. Если в этот период ребенку угрожать, лгать, не принимать его когда он, кажется, невыносим — это приведет к нарушению привязанности, отметила клинический психолог.“В дальнейшем излишнее попустительство или гиперопека также способствуют формированию нарушенной привязанности. Гиперопекающая мать транслирует ребенку, что мир небезопасен, поэтому формируется тревожный тип. Безразличная мать транслирует ребенку отсутствие опоры в этом мире, за него некому постоять”, — добавила эксперт.Кроме того, на развитие того или иного типа привязанности могут влиять неврологические особенности, темперамент и восприятие детьми отношений между родителями или другими взрослыми.Надежный (безопасный)Человек с этим типом привязанности с удовольствием вступает в близкие, доверительные отношения. Он открыто проявляет себя, не боится быть уязвимым и не избегает одиночества.“В детстве его родители были внимательны к потребностям ребенка, формировали эмоциональный контакт. Он чувствовал себя в безопасности и знал, что его примут любым. Такой человек стремится выстраивать по-настоящему здоровые отношения, где нет места манипуляциям, контролю, зависимости друг от друга и страху. Он никогда не ущемляет личное пространство, при этом всегда готов поддержать свою половинку и обеспечить эмоциональную близость”, — сообщила Диана Бергерсен, практикующий психолог, руководитель кризисного центра “Без паники” и психологического центра МИПИП (Международный Институт Психологии и Психотерапии).ТревожныйВ отношениях взрослый с таким типом привязанности всегда боится, что его бросят. Диана Бергерсен отметила, что он ревнует партнера, с трудом выдерживает разлуку, часто жертвует своими желаниями и потребностями, во всех словах в свой адрес ищет подвох. В результате в минусе оба: и сам человек несчастен, и его партнер может уставать от такого давления.“Человек остро испытывает потребность в близости, он всегда должен знать, что кому-то нужен. В детстве он делал все, чтобы угодить своим родителям, а сейчас переносит это и на партнеров. Причина — нестабильное отношение взрослых: вероятно, они чередовали равнодушие и заботу, что дало ребенку понять, что похвалу нужно заслуживать”, — пояснила специалист.ИзбегающийЧеловеку с избегающем типом привязанности сложно выстраивать доверительные отношения. Вероятная причина: в детстве его родители были холодны и не давали эмоциональной поддержки. Так подсознательно сформировалось ощущение, что отношения — это формальность, навязанная обществом.“В отличие от людей с тревожным типом привязанности, они не боятся быть брошенными, сами избегают близости, эмоционально не вкладываются в отношения и склонны к случайным связям. Они не терпят контроля, при сближении чувствуют дискомфорт и сами отталкивают людей, чаще всего пытаются показать, что им никто не нужен, а партнеры жалуются на их отстраненность и равнодушие. Однако это лишь маска — люди с таким типом привязанности так же нуждаются в близости, как другие, просто подавляют это в себе”, — заключила Диана Бергерсен.ДругиеПомимо основных типов привязанности есть смешанный — тревожно-избегающий. Он характеризуется тем, что человек не доверяет партнеру и при этом считает, что недостоин любви. По словам Дианы Бергерсен, такой взрослый часто ведет себя непредсказуемо: то избегает контакта, то резко негативно реагирует на одиночество.“Этот тип формируется, когда родители пугают ребенка, подвергают его физическому или психологическому насилию. Людям с избегающим типом привязанности сложно доверять окружающим и взаимодействовать с ними. Они всегда ждут подвоха, хоть и нуждаются в любви”, — добавила эксперт.Влияние на отношения женщины и мужчиныТипы привязанности могут оказывать существенное влияние на романтические взаимоотношения, их динамику и на то, как люди реагируют на конфликты и решают их.“Чаще всего пары удается выстроить людям со взаимодополняющими типами привязанности. Так, “тревожные” склонны к отношениям с “избегающими”. Они раз за разом проигрывают стандартный для себя сценарий: первый постоянно “догоняет” партнера и требует от него близости, а второй — дистанцируется при малейшем сокращении дистанции. Такое поведение кажется им единственно правильным, привычным”, — пояснила Диана Бергерсен.При этом наиболее здоровыми считаются отношения между людьми с надежной привязанностью. Если у одного партнера безопасный тип, а у другого тревожный или избегающий, в таком случае происходит коррекция одного из них.Как определить свой тип привязанностиДля определения типа привязанности можно воспользоваться простым тестом “Опросник привязанности у взрослых”(Attachment Style Questionnaire), который помогает оценить признаки избегания и тревожности в любовных отношениях. “Опыт близких отношений” (Experiences in Close Relationships-Revised, ECR-R) используют для диагностики уровня тревожности и степени избегания привязанности.Также узнать лучше себя и партнера помогают книги по психологии: работы клинического психолога Сью Джонсон, например, “Чувство любви”, “Обними меня крепче” и “Созданы для любви” Стэна Таткина.Что делать при небезопасном типе привязанности у партнераДиана Бергерсен считает, что нельзя какой-то тип привязанности назвать “небезопасным”. У каждого есть свои особенности, но это не значит, что один — хороший, а другой — плохой. К разным типам просто требуется разный подход.Так, важна конструктивная коммуникация, принятие особенностей поведения партнера, сочувствие и поддержка. При этом нужно понимать, что не получится быстро исправить тот или иной тип привязанности.“Можно пойти простым путем: обратиться к парному терапевту (эмоционально-фокусированному или схема-терапевту). А можно учиться шаг за шагом общаться друг с другом. Открываться, обращать внимание на потребности партнера, учиться слышать, но и соблюдать собственные границы”, — считает клинический психолог Дарья Яушева.Можно ли изменить свой тип привязанностиЭлла Дутова дала несколько эффективных рекомендаций коррекции типа привязанности: Психолог посоветовала осознать, что детская травма — это не навсегда, если прорабатывать ее. Можно делать это самостоятельно, но лучше обратиться к психологу.“Не стоит абсолютизировать теорию привязанности и возводить ее в ранг точной инструкции по выбору и оценке партнера. В реальности мы редко встречаем “чистые” типы, в основном, это микс, который по-разному реализуется в отношениях с разными людьми. Кроме того, наш тип привязанности не статичен, он находится в динамике и может измениться в течение жизни”, — подытожил психолог Алексей Сапкин.

https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html

https://ria.ru/20230609/gosting-1876944610.html

https://ria.ru/20181026/1531512131.html

https://ria.ru/20230320/schaste-1859250097.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, психология, психология личности, психология отношений, семья