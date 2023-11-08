https://ria.ru/20231108/irail-1908268993.html

Эрдоган призвал предпринять эффективные шаги, чтобы остановить Израиль

Эрдоган призвал предпринять эффективные шаги, чтобы остановить Израиль - РИА Новости, 08.11.2023

Эрдоган призвал предпринять эффективные шаги, чтобы остановить Израиль

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мир должен еще громче воззвать к окончанию палестино-израильского конфликта, турецкий лидер призвал предпринять... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:25

2023-11-08T21:25

2023-11-08T21:26

в мире

турция

узбекистан

израиль

шавкат мирзиеев

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мир должен еще громче воззвать к окончанию палестино-израильского конфликта, турецкий лидер призвал предпринять "эффективные шаги", чтобы остановить Израиль. Эрдоган встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, куда он прибыл для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества. "В ходе встречи обсуждались шаги, которые необходимо предпринять для развития двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, актуальные региональные и глобальные проблемы, ситуация, поставленная израильскими атаками на сектор Газа, и усилия по доставке гуманитарной помощи мирному населению", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что "мир должен еще больше возвысить свой голос, чтобы положить конец израильской оккупации Газы", и что необходимо предпринять "эффективные шаги, чтобы остановить Израиль". "Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим с каждым годом объемом торговли между Турцией и Узбекистаном и подчеркнул важность продвижения новых проектов в области промышленного сотрудничества, в том числе в энергетической, горнодобывающей, пищевой, текстильной и других отраслях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

турция

узбекистан

израиль

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в мире, турция, узбекистан, израиль, шавкат мирзиеев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году