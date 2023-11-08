Рейтинг@Mail.ru
Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gd-1908142533.html
Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона
Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона - РИА Новости, 08.11.2023
Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:12
2023-11-08T14:12
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
госдума рф
общественная наблюдательная комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать рекомендации по ее реализации, говорится в докладе омбудсмена, который есть в распоряжении РИА Новости. "Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации даны рекомендации... на законодательном уровне определить понятие "трудовая терапия", а также разработать методические рекомендации по ее реализации и внедрению в специализированные учреждения психоневрологического профиля", - говорится в документе. Также Москалькова рекомендовала Госдуме ускорить принятие во втором чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан" и внести изменения в федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" в части наделения Общественной наблюдательной комиссии субъекта Российской Федерации полномочиями по осуществлению контроля в учреждениях здравоохранения и социальной защиты психоневрологического профиля.
https://ria.ru/20231107/gd-1907910993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, госдума рф, общественная наблюдательная комиссия
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Общественная наблюдательная комиссия
Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона

Москалькова: понятие трудовой терапии должно быть определено на уровне закона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать рекомендации по ее реализации, говорится в докладе омбудсмена, который есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации даны рекомендации... на законодательном уровне определить понятие "трудовая терапия", а также разработать методические рекомендации по ее реализации и внедрению в специализированные учреждения психоневрологического профиля", - говорится в документе.
Также Москалькова рекомендовала Госдуме ускорить принятие во втором чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан" и внести изменения в федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" в части наделения Общественной наблюдательной комиссии субъекта Российской Федерации полномочиями по осуществлению контроля в учреждениях здравоохранения и социальной защиты психоневрологического профиля.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
ГД приняла в первом чтении проект о вычетах НДФЛ на долгосрочные сбережения
Вчера, 14:55
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаГосдума РФОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала