https://ria.ru/20231108/gd-1908142533.html

Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона

Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона - РИА Новости, 08.11.2023

Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:12

2023-11-08T14:12

2023-11-08T14:12

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

госдума рф

общественная наблюдательная комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать рекомендации по ее реализации, говорится в докладе омбудсмена, который есть в распоряжении РИА Новости. "Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации даны рекомендации... на законодательном уровне определить понятие "трудовая терапия", а также разработать методические рекомендации по ее реализации и внедрению в специализированные учреждения психоневрологического профиля", - говорится в документе. Также Москалькова рекомендовала Госдуме ускорить принятие во втором чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан" и внести изменения в федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" в части наделения Общественной наблюдательной комиссии субъекта Российской Федерации полномочиями по осуществлению контроля в учреждениях здравоохранения и социальной защиты психоневрологического профиля.

https://ria.ru/20231107/gd-1907910993.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, госдума рф, общественная наблюдательная комиссия