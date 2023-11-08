Госдуме рекомендовали определить понятие трудовой терапии на уровне закона
Москалькова: понятие трудовой терапии должно быть определено на уровне закона
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать рекомендации по ее реализации, говорится в докладе омбудсмена, который есть в распоряжении РИА Новости.
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"Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации даны рекомендации... на законодательном уровне определить понятие "трудовая терапия", а также разработать методические рекомендации по ее реализации и внедрению в специализированные учреждения психоневрологического профиля", - говорится в документе.
Также Москалькова рекомендовала Госдуме ускорить принятие во втором чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан" и внести изменения в федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" в части наделения Общественной наблюдательной комиссии субъекта Российской Федерации полномочиями по осуществлению контроля в учреждениях здравоохранения и социальной защиты психоневрологического профиля.