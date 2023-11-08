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Биография Михаила Филипоненко - РИА Новости, 08.11.2023
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12:03 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html
Биография Михаила Филипоненко
Биография Михаила Филипоненко - РИА Новости, 08.11.2023
Биография Михаила Филипоненко
Депутат Народного Совета Луганской народной республики Михаил Юрьевич Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР (ныне –... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:03
2023-11-08T12:03
справки
луганская народная республика
михаил филипоненко
луганск
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Депутат Народного Совета Луганской народной республики Михаил Юрьевич Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР (ныне – Луганск, Россия).В 1998 году окончил Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры (ныне – Киевский национальный университет строительства и архитектуры) по специальности "промышленное и гражданское строительство". В 2019 году окончил магистратуру Луганского национального университета имени Владимира Даля по направлению "государственное и муниципальное управление", "государственная служба". В 2022 году в том же университете – программу бакалавриата по направлению "менеджмент в производственной сфере".В 1992-1993 годах работал горнорабочим в Шахтопроходческом управлении № 5 Луганска.В период 1993-1995 годов проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины.В 1995-1998 годах работал слесарем-монтажником в ЛЗАО "ДАПКО" в Луганске.В 1998-2004 годах занимался частной предпринимательской деятельностью в сфере строительства.В 2004-2014 годах возглавлял частное предприятие "Элит-Строй".В 2006-2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска.В 2014-2022 годах проходил военную службу в Народной милиции ЛНР. Возглавлял Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ЛНР.Занимал должность начальника управления Народной милиции ЛНР.В феврале 2022 года возле здания представительства ЛНР в СЦКК был взорван автомобиль Михаила Филипоненко, ранения получил его водитель.10 сентября 2023 года Филипоненко был избран депутатом Народного Совета Луганской народной республики от партии ЛДПР.Занимал должность руководителя фракции Луганского регионального отделения партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.Входил в комитет по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничествуВетеран боевых действий. Полковник.Был награжден государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, ЛНР и ДНР.8 ноября 2023 года Михаил Филипоненко погиб в результате срабатывания взрывного устройства в его автомобиле.Михаил Филипоненко был женат, у него остались двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, луганская народная республика, михаил филипоненко, луганск
Справки, Луганская Народная Республика, Михаил Филипоненко, Луганск

Биография Михаила Филипоненко

© Фото : Народная милиция ЛНРМихаил Филипоненко
Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Народная милиция ЛНР
Михаил Филипоненко
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Депутат Народного Совета Луганской народной республики Михаил Юрьевич Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР (ныне – Луганск, Россия).
В 1998 году окончил Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры (ныне – Киевский национальный университет строительства и архитектуры) по специальности "промышленное и гражданское строительство". В 2019 году окончил магистратуру Луганского национального университета имени Владимира Даля по направлению "государственное и муниципальное управление", "государственная служба". В 2022 году в том же университете – программу бакалавриата по направлению "менеджмент в производственной сфере".
В 1992-1993 годах работал горнорабочим в Шахтопроходческом управлении № 5 Луганска.
В период 1993-1995 годов проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины.
В 1995-1998 годах работал слесарем-монтажником в ЛЗАО "ДАПКО" в Луганске.
В 1998-2004 годах занимался частной предпринимательской деятельностью в сфере строительства.
В 2004-2014 годах возглавлял частное предприятие "Элит-Строй".
В 2006-2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска.
В 2014-2022 годах проходил военную службу в Народной милиции ЛНР.
Возглавлял Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ЛНР.
Занимал должность начальника управления Народной милиции ЛНР.
В феврале 2022 года возле здания представительства ЛНР в СЦКК был взорван автомобиль Михаила Филипоненко, ранения получил его водитель.
10 сентября 2023 года Филипоненко был избран депутатом Народного Совета Луганской народной республики от партии ЛДПР.
Занимал должность руководителя фракции Луганского регионального отделения партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Входил в комитет по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству
Ветеран боевых действий. Полковник.
Был награжден государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, ЛНР и ДНР.
8 ноября 2023 года Михаил Филипоненко погиб в результате срабатывания взрывного устройства в его автомобиле.
Михаил Филипоненко был женат, у него остались двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛуганская Народная РеспубликаМихаил ФилипоненкоЛуганск
 
 
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