https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908091523.html

Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске

Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 08.11.2023

Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко, сообщил в Telegram-канале его коллега, РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:45

2023-11-08T10:45

2023-11-08T12:10

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луганск

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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко, сообщил в Telegram-канале его коллега, депутат Юрий Юров."Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!" — написал Юров.Как уточняет Луганский информационный центр со ссылкой на сына Филипоненко Ивана, в машине депутата сработало взрывное устройство и он получил ранения, несовместимые с жизнью.Свидетелями подрыва стали проезжавшие мимо водители. Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что люди пытались помочь Филипоненко, но он скончался на месте.Это не первое покушение на депутата. В феврале 2022 года его автомобиль взорвали у представительства ЛНР в СЦКК, которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Луганске (в то время — Ворошиловград). Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, был частным предпринимателем в сфере строительства. С 2014 по 2022 год проходил службу в Народной милиции ЛНР, ветеран боевых действий. В парламенте ЛНР руководил фракцией ЛДПР, входил в комитет по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Награжден государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, луганск, происшествия, михаил филипоненко, ситуация в днр и лнр, россия