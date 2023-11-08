Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве автомобиля в Луганске
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Михаила Филипоненко в Луганске
Автомобиль Михаила Филипоненко в Луганске
ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко, сообщил в Telegram-канале его коллега, депутат Юрий Юров.
«
"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!" — написал Юров.
Как уточняет Луганский информационный центр со ссылкой на сына Филипоненко Ивана, в машине депутата сработало взрывное устройство и он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Свидетелями подрыва стали проезжавшие мимо водители. Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что люди пытались помочь Филипоненко, но он скончался на месте.
Это не первое покушение на депутата. В феврале 2022 года его автомобиль взорвали у представительства ЛНР в СЦКК, которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.
Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Луганске (в то время — Ворошиловград). Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, был частным предпринимателем в сфере строительства. С 2014 по 2022 год проходил службу в Народной милиции ЛНР, ветеран боевых действий. В парламенте ЛНР руководил фракцией ЛДПР, входил в комитет по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Награжден государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.