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Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 08.11.2023 (обновлено: 12:10 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908091523.html
Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 08.11.2023
Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко, сообщил в Telegram-канале его коллега, РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:45
2023-11-08T12:10
луганская народная республика
луганск
специальная военная операция на украине
происшествия
михаил филипоненко
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко, сообщил в Telegram-канале его коллега, депутат Юрий Юров.&quot;Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!&quot; — написал Юров.Как уточняет Луганский информационный центр со ссылкой на сына Филипоненко Ивана, в машине депутата сработало взрывное устройство и он получил ранения, несовместимые с жизнью.Свидетелями подрыва стали проезжавшие мимо водители. Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что люди пытались помочь Филипоненко, но он скончался на месте.Это не первое покушение на депутата. В феврале 2022 года его автомобиль взорвали у представительства ЛНР в СЦКК, которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Луганске (в то время — Ворошиловград). Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, был частным предпринимателем в сфере строительства. С 2014 по 2022 год проходил службу в Народной милиции ЛНР, ветеран боевых действий. В парламенте ЛНР руководил фракцией ЛДПР, входил в комитет по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Награжден государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html
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луганская народная республика, луганск, происшествия, михаил филипоненко, ситуация в днр и лнр, россия
Луганская Народная Республика, Луганск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Михаил Филипоненко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб в Луганске

Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве автомобиля в Луганске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Михаила Филипоненко в Луганске
Автомобиль Михаила Филипоненко в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль Михаила Филипоненко в Луганске
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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко, сообщил в Telegram-канале его коллега, депутат Юрий Юров.
«

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!" — написал Юров.

Как уточняет Луганский информационный центр со ссылкой на сына Филипоненко Ивана, в машине депутата сработало взрывное устройство и он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Свидетелями подрыва стали проезжавшие мимо водители. Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что люди пытались помочь Филипоненко, но он скончался на месте.
Это не первое покушение на депутата. В феврале 2022 года его автомобиль взорвали у представительства ЛНР в СЦКК, которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.
Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Луганске (в то время — Ворошиловград). Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, был частным предпринимателем в сфере строительства. С 2014 по 2022 год проходил службу в Народной милиции ЛНР, ветеран боевых действий. В парламенте ЛНР руководил фракцией ЛДПР, входил в комитет по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Награжден государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.
Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Биография Михаила Филипоненко
12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПроисшествияМихаил ФилипоненкоСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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