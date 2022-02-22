https://ria.ru/20220222/delo-1774397212.html

СК завел дело после взрыва машины у представительства СЦКК в Луганске

СК завел дело после взрыва машины у представительства СЦКК в Луганске - РИА Новости, 22.02.2022

СК завел дело после взрыва машины у представительства СЦКК в Луганске

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:02

2022-02-22T17:02

2022-02-22T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сцкк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774181724_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_a3b451ec8cf29c94339e67bcdf5dd56a.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее представитель Народной милиции в ЛНР Иван Филипоненко заявил, что взрыв в Луганске был покушением на руководителя представительства ЛНР в СЦКК, пострадали руководитель представительства и водитель."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 21 февраля в ЛНР неустановленные лица, желая убить руководителя представительства ЛНР в СЦКК разместили в припаркованном рядом со зданием автомобиле марки ВАЗ-2106 взрывное устройство, которое взорвалось в тот момент, когда служебный автомобиль руководителя представительства находился рядом.Подчеркивается, что преступники действовали умышленно, однако не смогли довести задуманное до конца по независящим от них обстоятельствам.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774373964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сцкк, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр