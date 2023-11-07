https://ria.ru/20231107/ukraina-1907926902.html

На Украине могут легализовать каннабис уже в этом месяце

На Украине могут легализовать каннабис уже в этом месяце - РИА Новости, 07.11.2023

На Украине могут легализовать каннабис уже в этом месяце

Глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил СМИ, что законопроект о легализации медицинского каннабиса Верховная Рада может... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:39

2023-11-07T15:39

2023-11-07T15:39

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил СМИ, что законопроект о легализации медицинского каннабиса Верховная Рада может принять уже в этом месяце. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского законодателя передавало, что данный закон может быть ободрен на Украине в ноябре. "Предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят", - приводит слова депутата агентство РБК-Украина. По словам Радуцкого, законопроект № 7457 на заседании парламентского комитета 4 ноября был полностью поддержан для принятия во втором чтении со всеми поправками. В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. Верховная рада 13 июля в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что инициативы киевских властей по легализации наркотиков в стране укладываются в русло политики Запада по превращению Украины в полигон для изучения последствий внедрения в оборот таких препаратов.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

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в мире, здоровье - общество, украина, россия, михаил радуцкий, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада украины