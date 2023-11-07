https://ria.ru/20231107/shtraf-1908008127.html

В Петербурге оштрафовали восемь мужчин, надевших форму ОМОН ради розыгрыша

В Петербурге оштрафовали восемь мужчин, надевших форму ОМОН ради розыгрыша - РИА Новости, 07.11.2023

В Петербурге оштрафовали восемь мужчин, надевших форму ОМОН ради розыгрыша

Восемь мужчин, которые надели форму ОМОН для участия в розыгрыше, оштрафованы на 1300 рублей в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:46

2023-11-07T19:46

2023-11-07T19:50

происшествия

санкт-петербург

россия

москва

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672866_0:295:2979:1971_1920x0_80_0_0_8fd770d22b45045d745b229853d97c1f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Восемь мужчин, которые надели форму ОМОН для участия в розыгрыше, оштрафованы на 1300 рублей в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Мировой судья признала виновными по ч.1 ст.17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия) КоАП РФ Романа Малышева, Александра Жохова, Ивана Храброва, Александра Демьянова, Илью Барбашина, Андрея Елизарьева, Дмитрия Романцева, Егора Пальцева и назначила наказание в виде штрафа в размере 1 300 рублей, каждому", - информирует пресс-служба. По данным судов, правонарушители поясняли, что с протоколами не согласны. По их словам, они "надели черную одежду, берцы, чехлы от бронежилета, а надпись ОМОН означает отряд мобильной организации настроения". Ранее со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что двое жителей Москвы 34 и 37 лет организовали коуч-встречу и для розыгрыша ее участников в специализированной фирме заказали "маски-шоу". Ряженые в форме "силовиков", вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей. Случайные свидетели этого события вызвали полицию, участники встречи были доставлены в отдел для разбирательства. В итоге суд вынес решение об административном аресте на пять суток в отношении 25 молодых людей за мелкое хулиганство. Отряды мобильные особого назначения (ОМОН) - специальные подразделения Росгвардии, которые охраняют общественный порядок, обеспечивают общественную безопасность во время крупных общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, участвуют в контртеррористических операциях, привлекаются к сопровождению оперативно-разыскных и следственных действий.

https://ria.ru/20231026/shtraf-1905333772.html

https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, москва, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)