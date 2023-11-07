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Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран - РИА Новости, 07.11.2023
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12:06 07.11.2023 (обновлено: 12:38 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/putin-1907855577.html
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран - РИА Новости, 07.11.2023
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:06
2023-11-07T12:38
казахстан
политика
владимир путин
россия
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", — говорится в публикации.По итогам визита ожидается подписание "важных совместных документов". Кроме того, в программе мероприятия значатся заявления для СМИ.Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай. До этого лидеры государств встречались в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Токаев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым приехали туда на церемонию запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html
https://ria.ru/20231007/vstrecha-1901152182.html
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казахстан, политика, владимир путин, россия, касым-жомарт токаев
Казахстан, Политика, Владимир Путин, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран

Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПутин и Токаев во время встречи
Путин и Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Путин и Токаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", — говорится в публикации.
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По итогам визита ожидается подписание "важных совместных документов". Кроме того, в программе мероприятия значатся заявления для СМИ.
Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай.
До этого лидеры государств встречались в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Токаев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым приехали туда на церемонию запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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КазахстанПолитикаВладимир ПутинРоссияКасым-Жомарт Токаев
 
 
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