https://ria.ru/20231107/putin-1907855577.html
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран - РИА Новости, 07.11.2023
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:06
2023-11-07T12:06
2023-11-07T12:38
казахстан
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владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", — говорится в публикации.По итогам визита ожидается подписание "важных совместных документов". Кроме того, в программе мероприятия значатся заявления для СМИ.Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай. До этого лидеры государств встречались в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Токаев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым приехали туда на церемонию запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html
https://ria.ru/20231007/vstrecha-1901152182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, политика, владимир путин, россия, касым-жомарт токаев
Казахстан, Политика, Владимир Путин, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба
Кремля.
"В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", — говорится в публикации.
Межгосударственные отношения России и Казахстана
По итогам визита ожидается подписание "важных совместных документов". Кроме того, в программе мероприятия значатся заявления для СМИ.
Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай.
До этого лидеры государств встречались в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Токаев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
приехали туда на церемонию запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана