https://ria.ru/20231107/moskva-1907825909.html
В поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис для заключительного диагноза
В поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис для заключительного диагноза - РИА Новости, 07.11.2023
В поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис для заключительного диагноза
Во всех взрослых поликлиниках столицы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), он помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:01
2023-11-07T10:01
2023-11-07T10:01
здоровье - общество
общество
москва
анастасия ракова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861482709_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_c0067af09a7cc646626eae02215f9ae0.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Во всех взрослых поликлиниках столицы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), он помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте."Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Это сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает медикам поставить заключительный диагноз, анализируя данные электронной медкарты пациента за последние два года", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении подчеркнули, что искусственный интеллект не заменяет врача, а ассистирует ему, дает второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Среди них - сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка. При этом уточняется, что если поставленный ИИ диагноз отличается от того, который поставил врач, то система сигнализирует об этом и отображает уведомление. С его помощью терапевт может ознакомиться с диагнозом, поставленным цифровым ассистентом, согласиться с ним или же поставить собственный. При этом окончательное решение всегда принимает специалист.
https://ria.ru/20231103/bol-1907074232.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861482709_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b54233b74eaae3483224025f76a86696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, анастасия ракова , россия
Здоровье - Общество, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Россия
В поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис для заключительного диагноза
Ракова рассказала о расширении ИИ-сервиса для заключительного диагноза
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Во всех взрослых поликлиниках столицы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), он помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте
.
«
"Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Это сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает медикам поставить заключительный диагноз, анализируя данные электронной медкарты пациента за последние два года", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
В сообщении подчеркнули, что искусственный интеллект не заменяет врача, а ассистирует ему, дает второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Среди них - сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка.
При этом уточняется, что если поставленный ИИ диагноз отличается от того, который поставил врач, то система сигнализирует об этом и отображает уведомление. С его помощью терапевт может ознакомиться с диагнозом, поставленным цифровым ассистентом, согласиться с ним или же поставить собственный. При этом окончательное решение всегда принимает специалист.
"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли