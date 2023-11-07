https://ria.ru/20231107/lenoblast-1907965641.html

Барановский: Ленобласть совершенствует подходы к строительству

Барановский: Ленобласть совершенствует подходы к строительству - РИА Новости, 07.11.2023

Барановский: Ленобласть совершенствует подходы к строительству

Ленинградская область третий год подряд признается федеральными властями как один из лидеров страны по объемам ввода нового жилья. О том, как удается выдержать... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:17

2023-11-07T17:17

2023-11-07T17:17

ленинградская область

интервью

марат хуснуллин

александр дрозденко

всеволожский район

жилье

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Ленинградская область третий год подряд признается федеральными властями как один из лидеров страны по объемам ввода нового жилья. О том, как удается выдержать жесткий комплексный подход к строительству новостроек и социальной инфраструктуре, рассказал РИА Новости заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. - В 2022 году геополитическая обстановка кардинально изменилась, первый год власти, бизнес и общество адаптировались к новой реальности. Расскажите, пожалуйста, как эти 1,5 года перемен отразились на строительной отрасли Ленинградской области? - В первых числах ноября вице-премьер Марат Хуснуллин выделил стройкомплекс Ленинградской области как один из лидирующих в России. Такая оценка не возникла из ниоткуда: в этом году строители возвели 3,37 миллиона квадратных метров жилья, продолжая строить рекордное число садиков, школ, развивая дорожную инфраструктуру. Вместе с этим мы системно планируем градостроительный потенциал и стараемся поддерживать эффективную работу с инвесторами. Крайне показательным для нас представляется то, что именно в этом году застройщики активнее всего выходят на строительство социальных объектов. Только в октябре инвесторы начали строительство двух школ и детского садика в Янине-1 (Всеволожский район) и Новоселье (Ломоносовский район). Это говорит о том, что Ленобласть выстроила качественную политику по обеспечению районов новостроек социальной инфраструктурой. В этом году введено уже 10 образовательных учреждений и 24 находятся в стадии активного строительства — это рекордные показатели. Прежде всего для нас стоит вопрос: как развивать новые города сбалансированно. Наша задача — очень аккуратно подойти к обязательствам, возлагаемым на застройщика, и планировать бюджет относительно каждого объекта. - Несмотря на то, что ситуация со строительством социальных объектов в регионе начала выравниваться, многие ленинградцы стали задаваться вопросом: действительно ли, области нужно столько новостроек? - Конечно! Мы видим реальный спрос на жилье в Ленинградской области. Неспроста появляются такие города, как Мурино и Кудрово, которые на самом деле очень любят местные жители. Людям зачастую хочется поменять жилье на новое и забыть о многих проблемах старого фонда. Это подтверждают и данные переписи: с 2010 года численность населения Ленинградской области выросла на 16,5% и достигла двух миллионов человек. При этом мы не стремимся конкурировать с нашим соседом Санкт-Петербургом. Наша задача сделать так, чтобы два региона взаимодополняли друг друга, ведь мы работаем в концепции единой агломерации. Новая градостроительная политика Ленинградской области способствует синхронизации строительства социальной и транспортной инфраструктуры в районах новостроек. При этом жилье в нашем регионе доступнее, ведь средняя стоимость квадратного метра в Ленинградской области значительно ниже, если сравнивать с северной столицей. - В сентябре этого года все регионы нашей страны получили право устанавливать требования для согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО). Какой у Ленинградской области опыт в этом направлении? - Строительный блок продолжает работать над модернизацией градостроительного законодательства, чтобы сократить бюрократические излишние процедуры и оптимизировать распределение полномочий, а также улучшить архитектурный облик городов и деревень. Мне кажется, мы достигли значительного прогресса в этих направлениях. До недавнего времени АГО уже существовало в Москве, Петербурге, Московской области. Два года назад Ленинградская область уже начинала делать первые шаги к установлению четких подходов в разработке архитектурного облика. При поддержке губернатора (Ленинградской области Александра Дрозденко – ред.) на базе региональной администрации создали консультативный совет, который рассматривал проекты будущих социальных объектов. Постепенно частные инвесторы также стали предлагать свои проекты на рассмотрение совета, ведь он, действительно, помогал улучшать архитектуру. Один из примеров, которыми можно гордиться, — новая школа на 825 мест в Гатчине. Это очень интересный, современный проект с собственным атриумом, интересными зонами отдыха и новейшим оборудованием. Запустить работу учебного заведения планируется в начале 2024 года. Следующий шаг, который мы сделали, — разработали дизайн-коды для всех 33 городов Ленинградской области. Несмотря на то, что изначально это рассматривалось как некие рекомендации к оформлению населенных пунктов, муниципалитеты включили эти правила в свои градостроительные регламенты. Теперь перед строительными компаниями устанавливаются конкретные требования по тому, какими могут быть фасады и крыши новостроек, а также как должны быть благоустроены улицы. Это все необходимо учитывать при проектировании. Сразу после вступления в силу новых градостроительных инициатив мы провели семинары и круглые столы с органами местного самоуправления, проектировщиками, подрядчиками и застройщиками, представили методические материалы. Рекомендации получились достаточно гибкими, чтобы учитывать специфику местности и пожелания заказчика. Это помогло нам подготовиться к изменениям в федеральном законодательстве. - Как сильно изменилось градостроительное законодательство в связи с такими нововведениями и насколько это усложнит работу участников отрасли? - В целом мы можем сказать, что находимся на этапе серьезной переоценки подходов к строительству. С началом пандемии стало понятно, что ряд сложившихся традиционных бюрократических механизмов уже не работает так, как было запланировано или вовсе способствует дестабилизации ситуации. Вместе с тем Ленинградская область достаточно осторожно подходит к отмене старого и принятию нового. Прежде всего, мы начали работу по оценке тех процессов и результатов, которые уже сложились. Нам крайне важно развивать отрасль: внедрять новые технологии и уникальные решения, найти решения по актуальным вопросам охраны окружающей среды, улучшить уровень безопасности зданий, в том числе тех, которые уже эксплуатируются на территории региона, и повысить уровень квалификации кадров. Кроме того, центр поможет области внедрять эффективные строительные решения для работы на подшефных территориях, чтобы ускорить темп работ и повысить их качество. - К чему такая осторожность? -Многие крайне эффективные инструменты, которые сегодня начинают работать на рынке, проходили достаточно долгую оценку, прежде чем получить реальное применение. Для нас важно просчитать не только позитивные эффекты, но и конкретные последствия. Например, механизм комплексного развития территории (КРТ). Только в этом году был введен в эксплуатацию первый дом, благодаря которому расселили аварийное жилье в поселке Щеглово Всеволожского района. Новое здание значительно отличается и в архитектурном плане, и с точки зрения качества строительных материалов. Вместе с тем мы видим, что с первой реализацией интерес застройщиков вырос. Это позволит не только повысить качество нового строительства, но и ускорить реализацию планов по ликвидации аварийного фонда, возведению социальной инфраструктуры. Сегодня строительный сектор очень внимательно оценивает перспективы развития юга Ленобласти, где, по оценкам привлеченных экспертов, до 2040 года возможно построить около 13 миллионов квадратных метров жилья для почти 400 тысяч граждан. Масштабная стройка позволит создать 190 тысяч рабочих мест и привлечь свыше четырех тысяч миллиардов рублей в бюджет за счет налогов, но гармоничному развитию территории поможет механизм КРТ. Он закрепляет за инвесторами юридические обязательства по развитию сопутствующей инфраструктуры и накладывает особую ответственность, ведь такие объемы строительства должны синхронно развиваться с дорогами, инфраструктурой, комфортной средой. - Объемы строительства растут, а справятся ли производства? - Ленинградская область полностью обеспечена строительными материалами за счет сильного промышленного сектора. Но, конечно, у нас выстроены отличные отношения с другими регионами и национальными партнерами. Например, во время кризиса начала 2022 года недостающие материалы активно закупались в Республике Беларусь. Это помогло завершить строительство не одного социального объекта и восстановить права нескольких тысяч обманутых дольщиков. Помимо этого, постоянно появляются новые технологии, которые должны ускорить процесс без потерь в качестве. Совсем недавно посещали областное предприятие, которое испытывает технологию 3D-печати для строительства жилья. Мы понимаем, прежде чем напечатать настоящий жилой дом, они проведут тысячи испытаний, совершат сотни ошибок и найдут не меньше новых решений. Но те результаты, которые нам показали, уже внушают оптимизм. Возможно, совсем скоро жилые дома, детские сады будут печатать и собирать практически без участия человека. Другое более знакомое, но проверенное решение предлагает один из крупнейших застройщиков России, который открывает в Новогорелове свой первый завод по производству модульных конструкций для строительства зданий. С помощью отечественных технологий предприятие сможет обеспечить необходимыми материалами как многоквартирные, так и частные дома, социальные и общественно-деловые объекты. Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию. В целом мы вновь обращаемся к проверенным временем градостроительным практикам и открываем государственные предприятия. Наша первостепенная задача— приведение всей сети региональных дорог в нормативное состояние, поэтому в октябре, впервые за 40 лет, запустили областной асфальтобетонный завод под Кировском. Его мощности хватает, чтобы прокладывать километр дорожного полотна в сутки – поставлять до 300 тысяч тонн в год сразу в несколько районов. При этом в производстве мы используем до 30 % крошки, которую снимаем с дорог во время ремонта. Уверен, что эта практика позволит ускорить не только исполнение задачи по обновлению дорожного полотна.

https://ria.ru/20231017/trassa-1903352036.html

https://ria.ru/20230926/torgovlya-1898764005.html

https://ria.ru/20231024/lenoblast-1904970685.html

https://ria.ru/20230922/biznes-1897949337.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, марат хуснуллин, александр дрозденко, всеволожский район, жилье