https://ria.ru/20231106/poruchenie-1907747740.html

Кириенко рассказал о поручении Путина по финалистам "Большой перемены"

Кириенко рассказал о поручении Путина по финалистам "Большой перемены" - РИА Новости, 06.11.2023

Кириенко рассказал о поручении Путина по финалистам "Большой перемены"

Каждый финалист конкурса "Большая перемена" по поручению президента России Владимира Путина приглашается на выставку "Россия" на ВДНХ, сообщил первый... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:56

2023-11-06T17:56

2023-11-06T18:01

выставка-форум "россия"

россия

сергей кириенко

владимир путин

общество

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АРТЕК (Крым), 6 ноя – РИА Новости. Каждый финалист конкурса "Большая перемена" по поручению президента России Владимира Путина приглашается на выставку "Россия" на ВДНХ, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Президент России принял еще одно решение и дал нам поручение: каждый из участников финала "Большой перемены" этого года по решению президента приглашается посетить выставку "Россия" на ВДНХ", - сказал Кириенко на церемонии закрытия конкурса "Большая перемена". Также Кириенко пригласил участников на конкурс "Это у нас семейное". "Я хочу вас попросить, когда вы вернетесь к себе домой, обязательно поговорите с родителями и станьте лидерами своей семьи, чтобы и ваша семья могла принять участие в конкурсе президентской платформы "Россия - страна возможностей", - сказал Кириенко. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.Победители "Большой перемены" среди учеников 10-х классов получают по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёры среди десятиклассников получат по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди школьников 8-9-х классов составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой же возрастной категории получат по 100 тысяч рублей.Ранее организаторы сообщали, что участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов ребят. А за четыре года к проекту присоединились более 5 миллионов школьников 5-10 классов, студентов СПО и педагогов-наставников.

https://ria.ru/20231105/konkurs-1907618774.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей кириенко, владимир путин, общество