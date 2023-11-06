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Глава КЧР вручил сыну Кадырова высшую госнаграду республики - РИА Новости, 06.11.2023
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01:28 06.11.2023 (обновлено: 01:37 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/nagrada-1907656263.html
Глава КЧР вручил сыну Кадырова высшую госнаграду республики
Глава КЧР вручил сыну Кадырова высшую госнаграду республики - РИА Новости, 06.11.2023
Глава КЧР вручил сыну Кадырова высшую госнаграду республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики — орден "За заслуги перед... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T01:28
2023-11-06T01:37
общество
россия
северный кавказ
рамзан кадыров
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 6 ноя – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", говорится в Telegram-канале Темрезова.Глава КЧР 25 октября решил наградить сына Рамзана Кадырова высшей государственной наградой республики за "его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей"."Вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду республики — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией". Народы Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики связывают крепкие узы дружбы и братства. Считаю, что мой брат и коллега — глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович — верный сын Отечества", — написал Темрезов.Также председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.Ранее Адаму Кадырову вручили орден "Дуслык", вторую по значимости награду в Республике Татарстан, а также присвоили звание героя Чеченской Республики.Кадырова-младшего стали награждать после того, как его отец опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров признался, что гордится поступком сына. Пятого ноября стало известно, что 15-летнего Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
https://ria.ru/20231105/adam-1907518312.html
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общество, россия, северный кавказ, рамзан кадыров, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Общество, Россия, Северный Кавказ, Рамзан Кадыров, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Глава КЧР вручил сыну Кадырова высшую госнаграду республики

Глава КЧР вручил Адаму Кадырову высшую государственную награду республики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСыновья Рамзана Кадырова
Сыновья Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сыновья Рамзана Кадырова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 6 ноя – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", говорится в Telegram-канале Темрезова.
Глава КЧР 25 октября решил наградить сына Рамзана Кадырова высшей государственной наградой республики за "его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей".
Адам Кадыров и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на "важную должность"
Вчера, 01:17
"Вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду республики — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией". Народы Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики связывают крепкие узы дружбы и братства. Считаю, что мой брат и коллега — глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович — верный сын Отечества", — написал Темрезов.
Также председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.
Ранее Адаму Кадырову вручили орден "Дуслык", вторую по значимости награду в Республике Татарстан, а также присвоили звание героя Чеченской Республики.
Кадырова-младшего стали награждать после того, как его отец опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров признался, что гордится поступком сына. Пятого ноября стало известно, что 15-летнего Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадров с сыном Адамом на церемонии награждения. Кадр видео
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15 октября, 15:46
 
ОбществоРоссияСеверный КавказРамзан КадыровРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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