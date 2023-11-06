https://ria.ru/20231106/mir-1907726380.html

Азербайджан призвал Армению не упускать шанс на мирное соглашение

Азербайджан призвал Армению не упускать шанс на мирное соглашение - РИА Новости, 06.11.2023

Азербайджан призвал Армению не упускать шанс на мирное соглашение

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте призвал Армению не упускать... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:54

2023-11-06T15:54

2023-11-06T15:54

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

джейхун байрамов

никол пашинян

ильхам алиев

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БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте призвал Армению не упускать шанс на мирное соглашение. "Завершение оккупации азербайджанских земель спустя 30 лет и восстановление нашего суверенитета на этих землях открывает новые перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Эта нормализация на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга не только будет служить Азербайджану и Армении, но и обеспечит открытие неиспользованных возможностей сотрудничества в регионе и за его пределами. Пользуясь случаем, еще раз хочу подчеркнуть мирную повестку дня Азербайджана. Мы ждем от противоположной стороны конструктивного подхода и взаимных шагов. Надеемся, что этот особый шанс не будет упущен", - заявил Байрамов. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231102/vstrecha-1906929154.html

https://ria.ru/20231102/armeniya-1906925805.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, джейхун байрамов, никол пашинян, ильхам алиев