https://ria.ru/20231106/lyubov-1907006517.html

Внешность или личность? Ученые развенчали популярный миф о любви

Внешность или личность? Ученые развенчали популярный миф о любви - РИА Новости, 06.11.2023

Внешность или личность? Ученые развенчали популярный миф о любви

Противоположности притягиваются, считают многие. Однако исследования показывают, что это далеко не так. Кто нас привлекает на самом деле, что важно при выборе... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:00

2023-11-06T08:00

2023-11-06T08:03

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Сальма Султанова. Противоположности притягиваются, считают многие. Однако исследования показывают, что это далеко не так. Кто нас привлекает на самом деле, что важно при выборе партнеров и друзей — в материале РИА Новости.В поиске своихКрасавица и Чудовище, Ромео и Джульетта, Роза и Джек из фильма "Титаник" убедили публику в том, что школьный хулиган непременно влюбится в скромную отличницу, а первая красавица школы выйдет в итоге за тихого и неприметного парня. На самом деле все куда сложнее.В 1963-м журнал The Journal of Abnormal and Social Psychology опубликовал статью с результатами одного исследования. Ученые проанкетировали 36 супружеских пар. Вопросы составили так, чтобы понять религиозные и политические взгляды, а также личные установки. Оказалось, что супруги отвечали более-менее одинаково.В 1971-м американский психолог Дон Бирн выдвинул гипотезу: мы интуитивно симпатизируем близким по духу. Люди с похожими взглядами вызывают у нас положительные чувства, рождают уверенность в том, что наши идеи — правильные. Это и формирует влечение. Причем, оценивая похожесть, мы опираемся как на демографические критерии — возраст, раса, пол, этническая принадлежность, социально-экономическое положение, — так и на психологические: личностные характеристики, ценности, интересы, религия, образование, профессия.Гипотеза о том, что похожие люди тянутся друг к другу, а внешние данные не всегда стоят на первом месте при выборе второй половинки, получала все новые подтверждения. Так, сотрудники Кентского университета Клайд Хендрик и Стивен Браун решили проверить, кто привлекает интровертов. Ученые составили вопросник, на который заранее были даны ответы от лица интроверта и экстраверта. Участникам предстояло отметить наиболее понравившиеся. Эксперимент показал, что интроверты выбирают экстравертов в качестве компании на вечеринке, отдают должное их лидерским качествам. Но когда речь заходит о дружбе, этике, честности — предпочитают друг друга.В 1991 году американские ученые опубликовали исследование на основе анкетирования студентов, проживающих в общежитии. В эксперименте принимали участие 30 пар соседей по комнате, учившихся в одном колледже. Поровну женщин и мужчин. Их соединили по однополым парам в случайном порядке и попросили пожить вместе полгода. По истечении срока участников опросили, и оказалось, что соседи, похожие внешне и по характеру, а также считавшие друг друга привлекательными, уживались лучше.Держаться своихСогласно новым данным, не только схожесть людей сближает, но и наоборот: чем ближе отношения между людьми, тем больше они становятся похожи друг на друга. Это показали американские ученые в серии экспериментов. Сначала расспросили три тысячи волонтеров об их взглядах и политических предпочтениях. Также участники поделились мнением о своих друзьях, которые тоже входили в выборку. Участники рассказали, как хорошо они их знают и доверяют. Результат показал: у тех, кто считал себя друзьями, совпадали личные качества, мировоззрение, установки, ценности, предрассудки и особенности поведения.В следующих исследованиях авторы отобрали несколько групп друзей и разделили их. Участники должны были заговорить с незнакомцами и провести с ними какое-то время. После этого они заполнили анонимный опросник, где честно ответили, хотели бы продолжить общение с этими людьми или нет. В конце эксперимента выяснилось, что с друзьями у участников сходств было гораздо больше, чем со случайными собеседниками. Причем вне зависимости от того, сколько времени друзья знали друг друга.В 2017 году американские и британские исследователи выпустили статью, где рассказали о результатах наблюдения за людьми в соцсетях. Авторы проанализировали ответы почти трех сотен тысяч пользователей из популярного приложения психологических тестов. Эта информация была использована при обучении статистических моделей, которые должны были составить личностную характеристику пользователей на основе их лайков и статусов."Например, люди, которым нравится Сальвадор Дали или медитация, как правило, больше открыты новому опыту. А экстраверты много пишут о вечеринках или выходных. Преимущество нашего подхода в том, что каждого человека мы оцениваем более объективно", — цитирует пресс-служба Ассоциации психологических наук Юю Ву из Кембриджского и Северо-Западного университетов, ведущего автора исследования.Гипотеза ученых подтвердилась: при анализе характеристик между участниками, их друзьями и романтическими партнерами обнаружились сходства. Самая высокая корреляция по лайкам отмечена как раз у влюбленных пар.А вот австралийские и британские специалисты решили провести эксперимент исключительно с участием незнакомцев. Ученые отобрали 682 человека и организовали для них быстрые свидания. В итоге наиболее привлекательными потенциальными партнерами участники признали тех, кто похож на них внешне.В недавнем исследовании, опубликованном в Nature Human Behavior, ученые проанализированы взгляды почти восьмидесяти тысяч романтических пар и выявили 133 черты их личности — такие как политические взгляды, религиозность, вредные привычки, рост, вес, психические расстройства. У партнеров совпадение наблюдалось от 82 до 89 процентов. Пары в основном имели одни и те же взгляды и уровень образования. Заядлые курильщики, алкоголики и трезвенники также образовывали союз с подобными себе. Отличия же наблюдались в росте, весе, проблемах со здоровьем и некоторых чертах характера. Экстраверты, например, вступали в отношения с другими экстравертами не больше, чем интроверты. Часто совпадали даже год рождения, число сексуальных партнеров."Отношения — это как подбрасывание монеты. Даже в ситуациях, когда мы чувствуем, что у нас есть выбор, за кулисами могут идти процессы, о которых мы не до конца осведомлены", — сказала в интервью The Guardian Таня Хорвиц, аспирантка Колорадского университета в Боулдере, ведущий автор исследования.Авторы отмечают, что такая тенденция может иметь последствия. Например, по словам Хорвиц, чем больше людей одного роста будут иметь потомство, тем больше в обществе будет экстремально высоких. Та же ситуация с психическими расстройствами.

https://ria.ru/20201202/brak-1587214532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230913/1896150493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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любовь, отношения, психология, социология, семья