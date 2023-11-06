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Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху - РИА Новости, 06.11.2023
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16:01 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/kitay-1907728356.html
Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху
Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху - РИА Новости, 06.11.2023
Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху
Отношения между Китаем и ЮАР вступили в "золотую эпоху", заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:01
2023-11-06T16:01
в мире
китай
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пекин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Отношения между Китаем и ЮАР вступили в "золотую эпоху", заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Пекине. "В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР, отношения между двумя странами вступили в "золотую эпоху", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с ЮАР прилагать усилия для непрерывного наполнения всестороннего стратегического партнерства внутренним содержанием, способствуя продвижению отношений между двумя странами на новый уровень.
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в мире, китай, юар, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, ЮАР, Пекин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Отношения между Китаем и ЮАР вступили в "золотую эпоху", заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Пекине.
"В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР, отношения между двумя странами вступили в "золотую эпоху", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с ЮАР прилагать усилия для непрерывного наполнения всестороннего стратегического партнерства внутренним содержанием, способствуя продвижению отношений между двумя странами на новый уровень.
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