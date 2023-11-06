https://ria.ru/20231106/kitay-1907728356.html

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху - РИА Новости, 06.11.2023

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и ЮАР вступили в золотую эпоху

Отношения между Китаем и ЮАР вступили в "золотую эпоху", заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:01

2023-11-06T16:01

2023-11-06T16:01

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пекин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Отношения между Китаем и ЮАР вступили в "золотую эпоху", заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Пекине. "В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР, отношения между двумя странами вступили в "золотую эпоху", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с ЮАР прилагать усилия для непрерывного наполнения всестороннего стратегического партнерства внутренним содержанием, способствуя продвижению отношений между двумя странами на новый уровень.

https://ria.ru/20230823/soglasheniya-1891642515.html

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в мире, китай, юар, пекин, си цзиньпин