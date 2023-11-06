https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html

Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины

Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины - РИА Новости, 06.11.2023

Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не дожидаясь решения суда, попытались захватить Николаевский храм канонической Украинской... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:57

2023-11-06T15:57

2023-11-06T16:03

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

ровненская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907728991_0:4:1249:706_1920x0_80_0_0_ed14353bc72499fb8c8bdfd0ee47d932.png

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не дожидаясь решения суда, попытались захватить Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трискины Ровненской области, после более чем 10-часового противостояния они покинули святыню, сообщает Союз православных журналистов. "Не дожидаясь решения суда, сторонники ПЦУ срезали замки (Николаевского храма УПЦ в селе Трискины Сарненского района Ровненской области, который областная госадминистрация перерегистрировала в ПЦУ - ред.) и 11 часов удерживали святыню" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. В союзе отмечают, что при содействии настоятеля храма отца Василия Охримюка для захвата храма привезли группу неизвестных, часть из которых была в нетрезвом состоянии. Им удалось срезать замки и войти в святыню. Присутствующие при этом сотрудники полиции, как передает союз, на противоправные действия сторонников ПЦУ не реагировали. Однако после того, как несколько прихожан смогли все же попасть в храм, захватчики применили силу к ним и к правоохранителям, выталкивая их на улицу. После 11-часового противостояния и переговоров рейдеры покинули храм. Полиция опечатала здание и установила возле него дежурство, говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

украина

ровненская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, ровненская область, россия