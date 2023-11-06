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Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины - РИА Новости, 06.11.2023
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Религия
 
15:57 06.11.2023 (обновлено: 16:03 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html
Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины
Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины - РИА Новости, 06.11.2023
Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не дожидаясь решения суда, попытались захватить Николаевский храм канонической Украинской... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:57
2023-11-06T16:03
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
ровненская область
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не дожидаясь решения суда, попытались захватить Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трискины Ровненской области, после более чем 10-часового противостояния они покинули святыню, сообщает Союз православных журналистов. "Не дожидаясь решения суда, сторонники ПЦУ срезали замки (Николаевского храма УПЦ в селе Трискины Сарненского района Ровненской области, который областная госадминистрация перерегистрировала в ПЦУ - ред.) и 11 часов удерживали святыню" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. В союзе отмечают, что при содействии настоятеля храма отца Василия Охримюка для захвата храма привезли группу неизвестных, часть из которых была в нетрезвом состоянии. Им удалось срезать замки и войти в святыню. Присутствующие при этом сотрудники полиции, как передает союз, на противоправные действия сторонников ПЦУ не реагировали. Однако после того, как несколько прихожан смогли все же попасть в храм, захватчики применили силу к ним и к правоохранителям, выталкивая их на улицу. После 11-часового противостояния и переговоров рейдеры покинули храм. Полиция опечатала здание и установила возле него дежурство, говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, ровненская область, россия
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Ровненская область, Россия
Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины

СПЖ: сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Ровненской области Украины

© ДОЗОР на "Першому Козацькому"/TelegramСлужение в Николаевском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трискины Ровненской области
Служение в Николаевском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трискины Ровненской области
© ДОЗОР на "Першому Козацькому"/Telegram
Служение в Николаевском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трискины Ровненской области
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), не дожидаясь решения суда, попытались захватить Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трискины Ровненской области, после более чем 10-часового противостояния они покинули святыню, сообщает Союз православных журналистов.
«
"Не дожидаясь решения суда, сторонники ПЦУ срезали замки (Николаевского храма УПЦ в селе Трискины Сарненского района Ровненской области, который областная госадминистрация перерегистрировала в ПЦУ - ред.) и 11 часов удерживали святыню" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
В союзе отмечают, что при содействии настоятеля храма отца Василия Охримюка для захвата храма привезли группу неизвестных, часть из которых была в нетрезвом состоянии. Им удалось срезать замки и войти в святыню. Присутствующие при этом сотрудники полиции, как передает союз, на противоправные действия сторонников ПЦУ не реагировали. Однако после того, как несколько прихожан смогли все же попасть в храм, захватчики применили силу к ним и к правоохранителям, выталкивая их на улицу. После 11-часового противостояния и переговоров рейдеры покинули храм. Полиция опечатала здание и установила возле него дежурство, говорится в сообщении.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРовненская областьРоссия
 
 
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