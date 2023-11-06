https://ria.ru/20231106/karabakh-1907762350.html

В Нагорном Карабахе завершили ротацию личного состава миротворцев

В Нагорном Карабахе завершили ротацию личного состава миротворцев - РИА Новости, 06.11.2023

В Нагорном Карабахе завершили ротацию личного состава миротворцев

Завершена ротация личного состава миротворцев в Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта, говорится в бюллетене РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T19:33

2023-11-06T19:33

2023-11-06T19:41

нагорный карабах

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

ильхам алиев

никол пашинян

азербайджан

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Завершена ротация личного состава миротворцев в Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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азербайджан

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нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан