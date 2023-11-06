https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html

Историк призвала доводить до Запада факты о геноциде народов СССР нацистами

Историк призвала доводить до Запада факты о геноциде народов СССР нацистами - РИА Новости, 06.11.2023

Историк призвала доводить до Запада факты о геноциде народов СССР нацистами

Материалы о геноциде советского народа, совершенном гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, надо доводить до общественности на Западе, заявила... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:21

2023-11-06T16:21

2023-11-06T16:40

без срока давности

россия

елена малышева

музей победы

общество

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Материалы о геноциде советского народа, совершенном гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, надо доводить до общественности на Западе, заявила руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "Проект "Без срока давности" в правовом поле доказал намерения нацистов по планомерному истреблению советского народа. Эту правду необходимо сохранять и доводить до общественности, и не только до наших соотечественников, но и до западной общественности", - сказала Малышева на брифинге, прошедшем в понедельник в Музее Победы в Москве в рамках проекта "Без срока давности" и по случаю 80-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Уже сейчас в соответствии с вердиктами судебных процессов, состоявшихся в 16 регионах России, признано геноцидом уничтожение гитлеровцами более 4 миллионов мирных советских граждан и свыше 2,9 миллионов пленных красноармейцев в годы Великой Отечественной войны, отметила Малышева. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Московской, Смоленской, Волгоградской и Калужской областей признали геноцидом народов СССР действия нацистских захватчиков в годы войны. Сейчас аналогичный суд проходит в Калининградской области, на очереди - суд в Курской области. В основу доказательной базы, которую рассматривали суды, легли материалы проекта "Без срока давности". Проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона). На минувшей неделе президент России Владимир Путин своим указом учредил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Новый центр создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив. Обнародование рассекреченных архивных документов о преступлениях гитлеровцев и их пособников станет достойным ответом, жестким напоминанием тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно в угоду политической конъюнктуре перевирает историю, подчеркивал Путин, выступая в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода, указывал глава государства.

https://ria.ru/20231106/wwii-1906220421.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20231025/genotsid-1905120637.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

без срока давности, россия, елена малышева, музей победы, общество, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)