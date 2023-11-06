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В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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12:38 06.11.2023 (обновлено: 16:33 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/arkhiv-1907698762.html
В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине
В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине
Архивные документы, свидетельствующие о зверствах гитлеровцев и их подручных на оккупированных территориях Украины в годы Великой Отечественной войны, были... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:38
2023-11-06T16:33
общество
украина
музей победы
елена малышева
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Архивные документы, свидетельствующие о зверствах гитлеровцев и их подручных на оккупированных территориях Украины в годы Великой Отечественной войны, были представлены в понедельник на брифинге Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Брифинг прошел в Музее Победы в Москве в день 80-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие, состоявшееся в рамках проекта "Без срока давности", провела руководитель Центра исторической памяти, Почетный архивист России Елена Малышева. "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации представляет документы Киевского процесса, которые, мы уверены, станут частью экспозиции Музея Победы и будут открыты и доступны, прежде всего, нашей молодежи. Обращение к ним будет способствовать сохранению исторической правды и формированию гражданской позиции молодежи в неприятии нацизма", - отметила Малышева. "Как историк и архивист, я хорошо знаю, что работа с архивными документами требует специальных профессиональных знаний. Такой же профессиональный подход должен быть к их презентации, чтобы они не легли мертвым грузом, а могли работать", - добавила она.Среди обнародованных документов - материалы допроса начальника охранной полиции и жандармерии Киева Пауля Шеера, поведавшего о планах по уничтожению советского народа, проживавшего на Украине, вне зависимости от национальности и возраста. Ужасающую картину истребления мирного населения воссоздают материалы допроса другого нацистского преступника - генерал-лейтенанта Карла Буркхарда, коменданта тылового района 6-й армии вермахта, включающего территорию Донбасса. Впервые общественности представлена справка о зверском истреблении больных детей в Преславском детском доме Приморского района. За время оккупации Киева, которая продолжалась 778 дней - с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики разрушили в столице Украинской ССР 940 зданий государственных и общественных учреждений, в том числе древнейший памятник культуры - Киево-Печерскую Лавру, 1742 коммунальных дома, 3,6 тысячи частных домовладений. Гитлеровцы проводили в Киеве политику массового террора. С первых же дней оккупации города нацисты и их подручные начали активное истребление населения путем истязаний, расстрелов, повешения, отравления газом в "душегубках" - в том числе детей, женщин, стариков и больных. Уже с конца сентября 1941 года на окраине Киева в Бабьем Яре начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Расстрелы в Бабьем Яре не стали первыми массовыми казнями, но оказались самой масштабной на тот момент нацистской акцией по числу единовременных жертв. Только в Бабьем Яре были казнены не менее 150 тысяч человек. Киевский процесс 1946 года был одним из советских судебных трибуналов над гитлеровцами, виновными в массовых казнях мирных советских граждан в годы войны. На процессе в Киеве к смертной казни приговорили 12 нацистов, ответственных в числе прочего за расстрелы в Бабьем Яре.На минувшей неделе президент России Владимир Путин своим указом учредил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Новый центр создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.
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общество, украина, музей победы, елена малышева, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
Общество, Украина, Музей Победы, Елена Малышева, Великая Отечественная война (1941-1945), Без срока давности
В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине

Центр исторической памяти представил документы о зверствах фашистов на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Архивные документы, свидетельствующие о зверствах гитлеровцев и их подручных на оккупированных территориях Украины в годы Великой Отечественной войны, были представлены в понедельник на брифинге Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
Брифинг прошел в Музее Победы в Москве в день 80-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие, состоявшееся в рамках проекта "Без срока давности", провела руководитель Центра исторической памяти, Почетный архивист России Елена Малышева.
"Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации представляет документы Киевского процесса, которые, мы уверены, станут частью экспозиции Музея Победы и будут открыты и доступны, прежде всего, нашей молодежи. Обращение к ним будет способствовать сохранению исторической правды и формированию гражданской позиции молодежи в неприятии нацизма", - отметила Малышева. "Как историк и архивист, я хорошо знаю, что работа с архивными документами требует специальных профессиональных знаний. Такой же профессиональный подход должен быть к их презентации, чтобы они не легли мертвым грузом, а могли работать", - добавила она.
Среди обнародованных документов - материалы допроса начальника охранной полиции и жандармерии Киева Пауля Шеера, поведавшего о планах по уничтожению советского народа, проживавшего на Украине, вне зависимости от национальности и возраста. Ужасающую картину истребления мирного населения воссоздают материалы допроса другого нацистского преступника - генерал-лейтенанта Карла Буркхарда, коменданта тылового района 6-й армии вермахта, включающего территорию Донбасса.
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За время оккупации Киева, которая продолжалась 778 дней - с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики разрушили в столице Украинской ССР 940 зданий государственных и общественных учреждений, в том числе древнейший памятник культуры - Киево-Печерскую Лавру, 1742 коммунальных дома, 3,6 тысячи частных домовладений.
Гитлеровцы проводили в Киеве политику массового террора. С первых же дней оккупации города нацисты и их подручные начали активное истребление населения путем истязаний, расстрелов, повешения, отравления газом в "душегубках" - в том числе детей, женщин, стариков и больных.
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Киевский процесс 1946 года был одним из советских судебных трибуналов над гитлеровцами, виновными в массовых казнях мирных советских граждан в годы войны. На процессе в Киеве к смертной казни приговорили 12 нацистов, ответственных в числе прочего за расстрелы в Бабьем Яре.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин своим указом учредил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Новый центр создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.
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