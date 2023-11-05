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Исследование выявило самые "шоколадные" регионы России - РИА Новости, 05.11.2023
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12:25 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/rf-1907563592.html
Исследование выявило самые "шоколадные" регионы России
Исследование выявило самые "шоколадные" регионы России - РИА Новости, 05.11.2023
Исследование выявило самые "шоколадные" регионы России
Больше всего производителей шоколада и конфет в РФ работает в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, следует из данных сервиса... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:25
2023-11-05T12:25
россия
нижегородская область
донецкая народная республика
исследование
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Больше всего производителей шоколада и конфет в РФ работает в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", предоставленных РИА Новости. По оценке экспертов, в Москве на 1 октября 2023 года было зарегистрировано 264 таких организации, в Московской области - 170, а в Санкт-Петербурге - 108 (при этом в Ленинградской области - только 20). Меньше сотни, но достаточно много производителей сладостей в Краснодарском крае (86), а также в Новосибирской и Калининградской областях (63 и 62). Но в Красноярском и Алтайском крае, например, таких компаний уже заметно меньше - 34 и 30; небольшое количество, по сравнению с двумя столицами - в Татарстане, Тульской и Нижегородской областях (по 27), а также в Пермском крае, Томской и Кемеровской (по 21) и, например, Ставрополье и Тверской области (18 и 15). В Архангельской и Ивановской области, а также в Чувашии и Сахе (Якутии) сладости производят 9 компаний, и всего по одному такому производителю - в Ингушетии, Чечне и Тыве. Помимо этого, 15 производителей шоколада и конфет работают в Республике Крым, 5 - в Донецкой Народной Республике, по четыре - в Севастополе и Луганской Народной Республике. Всего, по данным экспертов, число производителей шоколада и конфет в РФ за неполные четыре года (с 1 января 2020 года по 1 октября 2023 года) выросло на 24,2%, с 1,46 тысячи до 1,82 тысячи. В начале 2021 года был небольшой спад (1,41 тысячи компаний), но потом их число снова стало расти. За все это время было зарегистрировано 1 038 новых организаций и 737 ликвидаций. Регионы с наибольшим ростом числа - Карелия (в 5 раз, с двух до десяти компаний), Архангельская область (в 3 раза, с трех до девяти) и Забайкальский край (тоже в 3 раза, с одной до трех). В ДНР число таких производителей выросло в 2,5 раза - с двух до пяти, в Севастополе и Владивостоке - удвоилось (до 4 и до 20). Наибольшее падение числа производителей сладкого за неполные четыре года произошло в Ингушетии (в 4 раза, с четырех до одного), в Курганской области (в 2,5 раза, с пяти до двух) и в Хакасии (в 2 раза, с четырех до двух). В Республике Марий Эл и Курской области таких компаний стало меньше на 20% (сейчас по 8 в каждом регионе), в Нижегородской области и Башкирии - примерно на 15,5% (до 27 и до 22). В Ярославской и Волгоградской областях сокращение составило 7%, до 13 и 14 организаций, а наименьшим оно стало в ХМАО (Югре) - на 5,6%, до 17 компаний.
https://ria.ru/20231031/shokolad-1906322949.html
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россия, нижегородская область, донецкая народная республика, исследование, общество
Россия, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Исследование, Общество
Исследование выявило самые "шоколадные" регионы России

Контур: Москва, Петербург и Краснодарский край стали самыми шоколадными в РФ

© iStock.com / debrenyШоколадные трюфели
Шоколадные трюфели - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© iStock.com / debreny
Шоколадные трюфели. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Больше всего производителей шоколада и конфет в РФ работает в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", предоставленных РИА Новости.
По оценке экспертов, в Москве на 1 октября 2023 года было зарегистрировано 264 таких организации, в Московской области - 170, а в Санкт-Петербурге - 108 (при этом в Ленинградской области - только 20). Меньше сотни, но достаточно много производителей сладостей в Краснодарском крае (86), а также в Новосибирской и Калининградской областях (63 и 62).
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Но в Красноярском и Алтайском крае, например, таких компаний уже заметно меньше - 34 и 30; небольшое количество, по сравнению с двумя столицами - в Татарстане, Тульской и Нижегородской областях (по 27), а также в Пермском крае, Томской и Кемеровской (по 21) и, например, Ставрополье и Тверской области (18 и 15).
В Архангельской и Ивановской области, а также в Чувашии и Сахе (Якутии) сладости производят 9 компаний, и всего по одному такому производителю - в Ингушетии, Чечне и Тыве. Помимо этого, 15 производителей шоколада и конфет работают в Республике Крым, 5 - в Донецкой Народной Республике, по четыре - в Севастополе и Луганской Народной Республике.
Всего, по данным экспертов, число производителей шоколада и конфет в РФ за неполные четыре года (с 1 января 2020 года по 1 октября 2023 года) выросло на 24,2%, с 1,46 тысячи до 1,82 тысячи. В начале 2021 года был небольшой спад (1,41 тысячи компаний), но потом их число снова стало расти.
За все это время было зарегистрировано 1 038 новых организаций и 737 ликвидаций. Регионы с наибольшим ростом числа - Карелия (в 5 раз, с двух до десяти компаний), Архангельская область (в 3 раза, с трех до девяти) и Забайкальский край (тоже в 3 раза, с одной до трех). В ДНР число таких производителей выросло в 2,5 раза - с двух до пяти, в Севастополе и Владивостоке - удвоилось (до 4 и до 20).
Наибольшее падение числа производителей сладкого за неполные четыре года произошло в Ингушетии (в 4 раза, с четырех до одного), в Курганской области (в 2,5 раза, с пяти до двух) и в Хакасии (в 2 раза, с четырех до двух). В Республике Марий Эл и Курской области таких компаний стало меньше на 20% (сейчас по 8 в каждом регионе), в Нижегородской области и Башкирии - примерно на 15,5% (до 27 и до 22). В Ярославской и Волгоградской областях сокращение составило 7%, до 13 и 14 организаций, а наименьшим оно стало в ХМАО (Югре) - на 5,6%, до 17 компаний.
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РоссияНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаИсследованиеОбщество
 
 
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