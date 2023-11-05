Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО
Глава Минобороны Шойгу: разведка эффективно действует в ходе СВО на Украине
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России
Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине.
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"Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны. И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в поздравлении министра обороны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Шойгу выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.
Пятого ноября в России отмечается День военного разведчика. Он установлен приказом министра обороны в 2000 году, дата праздника приурочена к появлению 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии Регистрационного управления для координации усилий всех разведывательных органов армии. Оно стало прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил России.