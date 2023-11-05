https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html

Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО

Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2023

Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:24

2023-11-05T00:24

2023-11-05T02:31

россия

украина

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине."Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны. И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в поздравлении министра обороны, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Шойгу выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.Пятого ноября в России отмечается День военного разведчика. Он установлен приказом министра обороны в 2000 году, дата праздника приурочена к появлению 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии Регистрационного управления для координации усилий всех разведывательных органов армии. Оно стало прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил России.

https://ria.ru/20231104/razvedchiki-1907449658.html

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россия, украина, сергей шойгу, безопасность