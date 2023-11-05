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Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2023
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00:24 05.11.2023 (обновлено: 02:31 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html
Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО
Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2023
Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:24
2023-11-05T02:31
россия
украина
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине."Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны. И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в поздравлении министра обороны, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Шойгу выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.Пятого ноября в России отмечается День военного разведчика. Он установлен приказом министра обороны в 2000 году, дата праздника приурочена к появлению 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии Регистрационного управления для координации усилий всех разведывательных органов армии. Оно стало прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил России.
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россия, украина, сергей шойгу, безопасность
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО

Глава Минобороны Шойгу: разведка эффективно действует в ходе СВО на Украине

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы ВС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине.
«
"Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны. И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в поздравлении министра обороны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Шойгу выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.
Пятого ноября в России отмечается День военного разведчика. Он установлен приказом министра обороны в 2000 году, дата праздника приурочена к появлению 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии Регистрационного управления для координации усилий всех разведывательных органов армии. Оно стало прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил России.
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