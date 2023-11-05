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В Чечне рассказали, на какую должность назначили сына Кадырова - РИА Новости, 05.11.2023
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14:17 05.11.2023 (обновлено: 17:04 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/kadyrov-1907575697.html
В Чечне рассказали, на какую должность назначили сына Кадырова
В Чечне рассказали, на какую должность назначили сына Кадырова - РИА Новости, 05.11.2023
В Чечне рассказали, на какую должность назначили сына Кадырова
Пятнадцатилетнего сына Рамзана Кадырова Адама назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:17
2023-11-05T17:04
волгоград
рамзан кадыров
политика
рашид темрезов
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 5 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетнего сына Рамзана Кадырова Адама назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов в Telegram-канале."От души поздравляю &lt;...&gt; Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики", — написал он.По словам чиновника, несмотря на молодые годы, Кадыров-младший обладает богатым практическим опытом, "в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и Родины". Ранее в воскресенье несколько чеченских чиновников также поздравили Адама Кадырова с назначением на "важную должность" в службе безопасности главы республики, но никто из них не уточнил, на какую именно.В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Ему также вручат высшую награду Карачаево-Черкесии — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231024/orden-1905042384.html
https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html
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волгоград, рамзан кадыров, политика, рашид темрезов, чеченская республика (чечня)
Волгоград, Рамзан Кадыров, Политика, Рашид Темрезов, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне рассказали, на какую должность назначили сына Кадырова

Сын Рамзана Кадырова Адам стал начальником отдела безопасности главы республики

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетнего сына Рамзана Кадырова Адама назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов в Telegram-канале.
"От души поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики", — написал он.
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По словам чиновника, несмотря на молодые годы, Кадыров-младший обладает богатым практическим опытом, "в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и Родины".
Ранее в воскресенье несколько чеченских чиновников также поздравили Адама Кадырова с назначением на "важную должность" в службе безопасности главы республики, но никто из них не уточнил, на какую именно.
В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Ему также вручат высшую награду Карачаево-Черкесии — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
Глава Чечни Рамзан Кадров с сыном Адамом на церемонии награждения. Кадр видео
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ВолгоградРамзан КадыровПолитикаРашид ТемрезовЧеченская республика (Чечня)
 
 
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