https://ria.ru/20231105/ikona-1907642967.html

Искусствовед рассказала историю представленной патриархом Казанской иконы

Искусствовед рассказала историю представленной патриархом Казанской иконы - РИА Новости, 05.11.2023

Искусствовед рассказала историю представленной патриархом Казанской иконы

Образ, который представил в Успенском соборе Московского Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не считается в настоящее время специалистами явленной в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:29

2023-11-05T22:29

2023-11-05T22:51

религия

сергей воробьев

день народного единства

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Образ, который представил в Успенском соборе Московского Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не считается в настоящее время специалистами явленной в 1579 году в Казани чудотворной иконой, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва Наталия Чугреева, которая исследует Казанскую икону и ее списки. В День народного единства в Успенском соборе Московского Кремля патриарх представил образ Казанской Божией Матери, перед которым, по его словам, молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. У ополчения Минина и Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, который тоже считался чудотворным. Позже он был помещен в каменный Казанский собор на Красной площади, освященный в 1636 году. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора Москвы. Икона, которую патриарх Кирилл представил накануне как чудотворную икону Минина и Пожарского, действительно написана в 80–90-е годы XVI века, рассказала эксперт. Она призналась, что счастлива, что икона наконец "вышла на свет Божий". По ее словам, этот образ в 2002 году передал в дар Русской православной церкви, лично патриарху Алексию II, московский коллекционер Сергей Воробьев, который посчитал важным, чтобы этот замечательный древний образ попал в церковную коллекцию. Как сообщила Чугреева, впервые эта икона была опубликована ею в 2003 году в журнале "Светильник", а в 2012 году – в ее статье о Казанской иконе Божией Матери в 29-м томе Православной энциклопедии. "Я слушала радио – там говорят, что это явленная икона, которая была обретена в Казани в 1579 году. Патриарх ни разу об этом не сказал… В Москву был привезен список с явленной Казанской иконы: об этом говорилось еще в летописях XVII века. С этим списком и была освобождена Москва. Потом его поновляли в XVII и XVIII веке, и про эти записи на нижнем поле иконы были сделаны надписи. Мы знаем, как выглядела Московская Казанская по архивной фотографии и описям Московского Казанского собора. Но поскольку малоизвестно, что Минин и Пожарский освободили Москву не с явленной иконой, а со списком с нее, принесенным в Москву с казанским ополчением, – многие считают, что именно явленную икону взяли из Казани и пошли на Москву. Для того, чтобы все это распутать, пишутся научные статьи: это делается, но нужно, чтобы это еще укрепилось в головах", – пояснила искусствовед. Она отметила, что слух о том, что именно представленная патриархом икона была явлена в Казани на пепелище в 1579 году, распространяется несмотря на то, что в своем слове в Успенском соборе Кремля патриарх не говорил об этом. В своем слове к верующим перед литургией, на которой была представлена икона, патриарх Кирилл рассказал, что она действительно находилась в Переделкине в патриаршей резиденции, среди других икон, предназначавшихся для передачи в храмы и монастыри, которые он посещает с визитом. "Я очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза. И экспертиза вынесла заключение, что икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. А поскольку эта икона является точнейшей копией той чудотворной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о том самом чудотворном образе, перед которым молились и Минин, и Пожарский", – сказал патриарх, отметив, что убежден: именно с этой иконой освобождало Москву ополчение в 1612 году. Самое же главное, считает Чугреева, то, что икона теперь будет доступна верующим в восстановленном Казанском соборе на Красной площади. Казанская икона Божией МатериПо преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую найти её икону на пепелище. В указанном Богородицей месте на глубине около метра она нашла эту икону, это случилось 21 июля (8 июля по старому стилю) – в этот день в Церкви празднуют обретение иконы. На месте обретения образа впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, насельницей которого стала обнаружившая икону девица Матрона. Считается, что явленная в Казани в 1579 году икона находилась в соборе казанского Богородицкого монастыря с момента ее обретения вплоть до похищения образа в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали. Будет ли обнаружена икона Божией Матери, обретенная в земле в 1579 году в Казани, если допустить, что она сохранилась после кражи, сказать трудно, заметила Наталия Чугреева. "Изучение ранних списков XVI века с явленного образа ныне продолжается", – подытожила искусствовед в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20231104/ikona-1907494611.html

https://ria.ru/20231104/ikona-1907432041.html

https://ria.ru/20231102/troitsa-1906967473.html

https://ria.ru/20231006/ikona-1901045432.html

https://ria.ru/20230924/ikona-1898310089.html

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сергей воробьев, день народного единства