https://ria.ru/20231105/dagestan-1907621189.html

Дагестанцы не повелись на призывы выйти на незаконные акции, заявил Меликов

Дагестанцы не повелись на призывы выйти на незаконные акции, заявил Меликов - РИА Новости, 05.11.2023

Дагестанцы не повелись на призывы выйти на незаконные акции, заявил Меликов

Жители Дагестана не повелись на призывы провокаторов выйти на незаконные акции, в воскресенье в республике все спокойно, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:42

2023-11-05T19:42

2023-11-05T19:43

махачкала

палестина

хасавюрт

сергей меликов

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жители Дагестана не повелись на призывы провокаторов выйти на незаконные акции, в воскресенье в республике все спокойно, заявил глава региона Сергей Меликов. Ранее Меликов сообщал, что в социальных сетях "снова звучат призывы выходить на акции, устраивать беспорядки, нарушать закон". На фоне таких призывов руководить республики призвал жителей "не давать манипулировать собой". "В Дагестане сегодня все стабильно и спокойно. Несмотря на попытки провокаторов раскачать ситуацию в республике, дагестанский народ в очередной раз показал мудрость и единство… Дагестанцы не повелись на различного рода призывы и провели выходной день в окружении родных и близких, занимаясь своими повседневными делами", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих, сотрудников полиции и Росгвардии, "которые сегодня стояли на страже безопасности и спокойствия в республике". "Население с пониманием отнеслось к их работе и всячески поддерживало. Яркий пример этого – то, что наша молодежь раздавала воду и привозила еду полицейским, которые находились на своих постах", – рассказал Меликов. Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля. На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://radiosputnik.ria.ru/20231030/makhachkala-1906077625.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

махачкала

палестина

хасавюрт

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махачкала, палестина, хасавюрт, сергей меликов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году